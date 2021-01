Disparo israelí provoca parálisis a un joven palestino

Niño palestino tira piedras hacia Israel como protesta (referencial) Credito: Archivo

2 de Enero - Un joven palestino sufre una parálisis tras recibir un disparo de fuerzas israelíes en el cuello en la ocupada Cisjordania el viernes, dijo el Ministerio de Salud palestino el sábado.



El hombre, Haron Abu Aram, de 24 años, quedó tetrapléjico, agregó.



Según los testigos, el incidente se produjo cuando las fuerzas israelíes trataron de impedir que unos palestinos construyeran una casa en una localidad en el sur de Hebron, e incautaron un generador de electricidad que pertenecía a Abu Aram.



Israel impide que los palestinos construyan en zonas bajo su control en Cisjordania si no cuentan con unos permisos difíciles de obtener.



Por su parte, el ejército israelí dijo que se registraron “disturbios violentos” cuando los soldados estaban evacuando “un edificio ilegal” en la aldea de At-Tuwani. Los palestinos atacaron a las fuerzas de seguridad con “una enorme cantidad de piedras”, añadió.



“Tenemos conocimiento de un reporte sobre un palestino que resultó herido por fuego real durante el incidente. El incidente está siendo investigado”, dijo el ejército israelí a The Associated Press el sábado.



Imágenes de video mostraron a un grupo de palestinos tratando de recuperar el generador de manos de los soldados antes de que se escuche un disparo y Abu Aram aparezca en el piso.



En 2020, Israel derribó más de 900 casas de palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este, según el grupo de derechos israelí B’Tselem.



Los palestinos reclaman Cisjordania y la Franja de Gaza para un futuro estado, con Jerusalén Este como capital, pero dicen que la creciente población de colonos, que se acerca a las 500.000 personas en Cisjordania, dificulta cada vez más su sueño de independencia.