Las mascarillas abandonadas y su impacto ambiental

Gary Stokes, de la organización Oceans Asia, con una colección de mascarillas usadas encontradas en una playa de Soko Credito: Oceans Asia

29 de Diciembre - Este año, las mascarillas faciales se han vuelto tan esenciales para llevar contigo como tus llaves y tu bolso. La investigación sugiere que las máscaras ayudan a reducir drásticamente la propagación del coronavirus, sin embargo, 53 millones de máscaras terminan en los vertederos todos los días en el Reino Unido, y otras se abandonan en otros lugares. Contaminadas y no reutilizables, las máscaras compiten con la temida bolsa de plástico como otro producto de desecho que deja su marca irreversible, infecciosa y peligrosa en el medio ambiente.



La producción de bienes en general se ha subcontratado a China debido a la existencia de mano de obra más barata; con productos que luego se importan a Europa y Estados Unidos para ser vendidos. Pero tener cadenas de suministro de tan largo alcance ha sido devastador para el abastecimiento de máscaras, equipos médicos y tecnologías de comunicación durante la pandemia.



Debido a que las pequeñas empresas y los individuos ahora están fabricando máscaras para la distribución local, la cantidad de millas aéreas, que generalmente serían acumuladas por las fuerzas de la globalización y la redistribución de productos en todo el mundo, se reducen drásticamente y, como consecuencia, también lo hacen las emisiones de carbono.



El sector de desechos y recursos del gobierno ya ha tenido que enfrentar la pesadilla de organizar la eliminación de muchos más desechos médicos de lo habitual, especialmente cuando las instalaciones de desechos peligrosos están a su máxima capacidad y hay una reducción de la fuerza laboral en funcionamiento. Pero deshacerse de los desechos médicos, incluidas las máscaras, es drásticamente diferente a cómo el público en general trata con sus propias máscaras faciales.



Solo el 10% de la población del Reino Unido usa máscaras faciales reutilizables, lo que significa que 53 millones de máscaras terminan en los vertederos todos los días. Además, hay un número imposible de rastrear abandonados en otros lugares, contaminando espacios verdes, arroyos, ríos y océanos como nunca antes.



Algunos miembros del público tratan las mascarillas usadas como colillas de cigarrillos, a menudo arrojándolas a cunetas, carritos de la compra vacíos y setos, o incluso al pavimento, en lugar de desecharlas adecuadamente de acuerdo con las pautas gubernamentales.



Principalmente, existen preocupaciones de salud sobre la eliminación de máscaras faciales contaminadas. Un estudio reciente mostró que los coronavirus pueden permanecer en las superficies hasta nueve días; y el gobierno del Reino Unido recomienda esperar al menos 72 horas antes de desechar la mascarilla. Las mascarillas desechadas, similares a las asociadas con el desecho de agujas y jeringas, corren el riesgo de volver a propagar el virus contra el que están diseñadas para proteger.



Y, se ha calculado que durante un año, la cantidad de residuos de máscaras plásticas no reciclables generados en el Reino Unido será equivalente a cinco torres Eiffel y media. Esto es muy problemático porque, a pesar del peligro inmediato para la salud que representan, las máscaras no reutilizables están hechas de plásticos como el polipropileno, que demoran alrededor de 450 años en biodegradarse.



En cuanto a las máscaras faciales que terminan en el océano, simplemente se suman a la masa de ocho millones de toneladas de plástico que ingresa al mar cada año. Los diversos plásticos se descomponen extremadamente lentamente en microplásticos que luego se filtran en las cadenas alimentarias marinas con consecuencias desastrosas. Los microplásticos marinos retienen toxinas y contaminantes; las plantas y los animales absorben o ingieren estas sustancias, envenenándolas y matándolas.



Ya sea que compre o haga una mascarilla textil, algunas cosas son seguras: alejarse de las mascarillas desechables le ahorrará dinero y puede generar dinero para la caridad. También fomenta un cambio cultural a favor del reciclaje y la reutilización, esencial para disminuir la demanda de máscaras faciales de plástico desechables y para alinearse con cambios de actitud más amplios hacia la gestión de residuos y la resistencia al cambio climático.