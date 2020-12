La izquierda argentina se moviliza al Congreso por la legalización del aborto: “Se debate en el Senado, se define en las calles”

28 de diciembre de 2020.- Ante el debate en el Senado de la ley de aborto, la izquierda llama a movilizar el 29 a Congreso. Cele Fierro, dirigente nacional del MST-FIT Unidad expresó: "El pronóstico para aprobar la ley sigue bastante nublado. Por eso no confiamos en el poroteo parlamentario, sino en la marea verde que motorizó todo. El gobierno, aun teniendo mayoría propia en la cámara alta, no ejerció toda su presión, y Cristina Fernández, mujer, jefa del Senado y que en 2018 votó a favor, no movió un dedo en favor de la ley. Este 29 vamos a volver a movilizar con fuerza para ejercer toda la presión posible para que sea ley".

Por su parte, Vilma Ripoll, dirigente nacional del MST-FIT Unidad finalizó: "El proyecto oficial, que ya traía limitaciones de neto carácter clerical, empeoró en Diputados al incluir la objeción de conciencia institucional de hecho. Por eso los antiderechos se envalentonan y protagonizan misas y movilizaciones dignas del medioevo. Nuestra única garantía es seguir en las calles en defensa del derecho al aborto sin objeciones ni penalización. Porque se debate en el Senado, pero se define en las calles".