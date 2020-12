(VIDEO) Estas son algunas de las características temibles del nuevo coronavirus británico

22.12.20 - La aparición de una nueva variante del coronavirus en el sureste del Reino Unido ha causado mucha inquietud, ya que indican que puede ser 70 % más contagiosa.



Durante una conferencia de prensa virtual celebrada el lunes desde Downing Street, los expertos británicos advirtieron que el nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, tiene una “mayor propensión a infectar a los niños” y que es “hasta un 70 % más transmisible” que las cepas anteriores.



“Ahora tenemos una gran confianza en que esta versión tiene una ventaja de transmisión sobre otras variantes de virus que se encuentran actualmente en el Reino Unido y creo que, por tanto, es probable que sea necesario aumentar las medidas en algunos lugares a su debido tiempo, no reducirlas”, enfatizó el profesor de enfermedades infecciosas emergentes en la Universidad de Oxford y el presidente del Grupo Asesor de Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes (NERVTAG por sus siglas en inglés) del Gobierno británico Peter Horby.



Por su parte, la profesora de NERVTAG, Wendy Barclay aseguró que “los niños son, quizás, igualmente susceptibles a este virus que los adultos”.



Asimismo, los expertos británicos destacaron que no hay evidencia de un cambio en la gravedad de la enfermedad y tampoco de que las vacunas no protegerían contra esta variante. De hecho, aseguraron que están trabajando duro para determinar si las mutaciones afectarían en algo a la protección de las vacunas.



El descubrimiento de la nueva cepa ha tenido lugar pocos meses antes de que las vacunas esperadas contra el nuevo coronavirus, causante de la COVID-19 estén ampliamente disponibles por todo el mundo. Un día después que el primer ministro británico, Boris Johnson, diera a conocer la detección de la nueva cepa del virus, diferentes países comenzaron a anunciar restricciones de viaje desde y hacia el Reino Unido.



Hasta el momento más de 10 países europeos han anunciado medidas excepcionales para impedir la entrada de la nueva variante.