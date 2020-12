OMS alerta: La supergonorrea, una cepa resistente a los antibióticos

22.12.20 - La súper gonorrea, una cepa de esta enfermedad de transmisión sexual (ITS) que se ha revelado resistente a los antibióticos, va en aumento, según lo advirtió este lunes a The Sun un portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"El uso excesivo de antibióticos en la población puede impulsar la aparición de resistencia a los antimicrobianos en la gonorrea", dijo el experto, que puso como ejemplo la azitromicina, un antibiótico común para el tratamiento de infecciones respiratorias que se utilizó para el tratamiento del covid-19 al inicio de la pandemia.



El miembro de la OMS indicó que los servicios de ITS se han visto interrumpidos debido a la actual emergencia sanitaria, lo que se ha traducido en un aumento de los casos de enfermedades de transmisión sexual no diagnosticados correctamente y, a su vez, en más gente que opta por automedicarse.



"Esta situación puede impulsar la aparición de resistencia en la gonorrea, incluida la súper bacteria de la gonorrea (súper gonorrea) o la gonorrea con un alto nivel de resistencia a los antibióticos recomendados actualmente para tratarla", continuó.



"Desafío crítico"



En este sentido, el experto aseguró que las cepas resistentes de gonorrea continúan siendo un "desafío crítico" para los esfuerzos de prevención y de control de las enfermedades de transmisión sexual en todo el mundo.



Desde el organismo dependiente de la ONU sostienen que el uso excesivo de los antibióticos que se ha registrado durante la actual pandemia está alimentando la mutación de la súper gonorrea, lo que le está proporcionando un "entorno ideal para propagarse".



En caso de no tratarse, la súper gonorrea puede multiplicar por cinco la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y las infecciones oculares que pueden provocar ceguera.



"Necesitamos nuevos tratamientos"



Cada año se registran en todo el mundo más de 90 millones de infectados por gonorrea, cifra que está creciendo en un 17 %. La mayor parte de los casos se detectan en África, aunque los contagios en Occidente están experimentando un aumento "a un ritmo alarmante".



"Las personas infectadas con súper gonorrea infectarán a otras y acelerarán la resistencia a los antimicrobianos", afirmó Kevin Cox, presidente ejecutivo de Biotaspheric Limited. "Necesitamos urgentemente nuevos tratamientos", añadió, subrayando que pronto "podría volverse intratable".



Por otra parte, el Dr. Hanan Balkhy, subdirector general de la OMS para su división de resistencia a los antimicrobianos, advirtió de los peligros asociados al uso innecesario de antibióticos para tratar el nuevo coronavirus. "Es un escenario muy complejo, pero la conclusión es que no se deben recetar antibióticos a menos que haya una indicación médica clara para ellos", aseveró.