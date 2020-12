(VIDEOS) Reino Unido es aislado del mundo por mutación fuera de control del coronavirus

21.12.20 - El primer ministro británico, Boris Johnson, reunirá de emergencia a su Gobierno este lunes 21 de diciembre, después de que numerosos países cortasen toda conexión con el Reino Unido debido a una mutación del coronavirus que agrava el caos a 10 días del Brexit.Desde la mañana de hoy, carteles en las autopistas del sur de Inglaterra alertaban a viajeros y transportistas del cierre de la frontera con Francia, que la noche anterior decidió suspender todos los enlaces por tierra, mar y aire con el país durante 48 horas.Una gran parte de los productos que importan los británicos llega desde Francia.Supermercados y autoridades aseguraron que hay reservas para días pero se temía que los consumidores se lanzasen a hacer acopio de provisiones, víctimas del pánico, a cuatro días de unas fiestas navideñas que en lugares como Londres se vieron mutiladas por el surgimiento de esta nueva cepa del virus.Aunque no parece más letal que las anteriores, esta variante es hasta un 70% más contagiosa, afirmó durante el fin de semana el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, reconociendo que su propagación está “fuera de control”.Por ese motivo, y contradiciendo todas sus promesas, el domingo el ejecutivo de Boris Johnson volvió a confinar repentinamente a los 9 millones de londinenses y a 7 millones de personas más en el sur del país, donde las familias no podrán ya reunirse en Navidad.En otras zonas del Reino Unido, los cinco días previstos de relajación de restricciones se vieron reducidos a únicamente al 25.Diez días para el BrexitEl puerto británico de Dover, el principal en el Canal de la Mancha, por donde pasan diariamente unos 10.000 camiones, cerró el tráfico de salida “hasta nueva orden”.Destacando la necesidad de desbloquear la situación “cuanto antes”, el ministro de Transportes, Grant Shapps, aseguró estar en estrecho contacto con su homólogo francés, Jean-Baptiste Djebbari.Los franceses “nos han dicho que quieren que el tráfico de camiones se reanude lo antes posible”, afirmó al canal Sky News, intentando tranquilizar a la opinión pública ante una situación que agravaba el caos provocado ya por la inminencia de un Brexit para que el aún se desconoce si habrá o no acuerdo.El Reino Unido, que abandonó oficialmente la Unión Europea el 31 de enero, corta definitivamente sus lazos con el bloque a final de mes.Pese al poco tiempo restante, británicos y europeos siguen negociando un acuerdo comercial que debería suavizar las consecuencias de la ruptura a partir del 1 de enero.Pero ante la falta de resultados, las empresas en el Reino Unido llevan semanas haciendo acopio de productos y partes industriales, lo que ya había provocado gran congestión en puertos y carreteras.Shapps aseguró el lunes que el antiguo aeropuerto de Manston, cerca del Dover, está listo para recibir hasta 4.000 camiones para aliviar la congestión de la red de carreteras.Con información de agencias