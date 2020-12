(VIDEO) Colombia reportó cifra récord tras alcanzar 13.277 en casos positivos por Covid-19 en 24 horas

18.12.20Las autoridades de salud colombianas reportaron el viernes 13.277 casos nuevos de coronavirus, el mayor número de positivos anunciado en un día desde el inicio de la pandemia, mientras se hacían llamados a evitar las celebraciones navideñas presenciales en el país sudamericano.



Con los datos de este viernes, en Colombia se han contagiado 1.482.072 personas, de las cuales superaron el coronavirus 1.354.021 pacientes y el número de fallecidos se ubicó en 40.019.



Las imágenes de las aglomeraciones se repiten en las diferentes ciudades y ante el crecimiento de los casos algunas autoridades locales están tomando medidas para evitar que el ritmo de propagación de la pandemia aumente durante la celebración de las tradicionales novenas de Navidad y en los festejos del Año Nuevo.



"Insistir en que hagamos estas jornadas, en la medida de lo posible, con mayor virtualidad; que hagamos las novenas más virtuales, sobre todo por esos familiares que tienen preexistencias, comorbilidades o que están en la población de riesgo", afirmó el presidente Iván Duque.



El mandatario manifestó que el aumento de las infecciones, con cifras superiores a los 10.000 casos nuevos por cuatro días consecutivos, está relacionado con la celebración del Día de las Velitas el pasado 7 de diciembre.



"Quiero hacer nuevamente este llamado: cuidémonos para cuidar a los demás; cuidemos la vida. Estaremos nosotros desarrollando nuestro programa de vacunación en el año 2021, a comienzos del año, pero por esa misma razón no se justifica que en esta Navidad expongamos a quienes tanto queremos", expresó.



Ante esta situación, algunos mandatarios regionales decretaron toques de queda para las celebraciones de la Navidad y el Año Nuevo, mientras que en ciudades como Cúcuta, en la frontera con Venezuela, donde las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están desbordadas, los médicos piden con urgencia medidas para evitar que la gente no salga a las calles en estas fechas.



La tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes en el departamento es del 21,71, mientras que en el resto del país es del 9,19.



“Se observa cómo la incidencia, tasa de mortalidad, positividad y letalidad es superior a las cifras nacionales”, señaló Franklyn Prieto, director de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, en un comunicado el viernes.



El alcalde de Cúcuta, Jairo Yañez, reiteró en la reunión con las autoridades nacionales que los ciudadanos no están cumpliendo a cabalidad con los protocolos de bioseguridad.



Polémica por la vacuna



Ante el crecimiento de la pandemia, el procurador general, Fernando Carrillo, pidió esta semana al Gobierno "total transparencia" en el manejo del tema de las vacunas para la covid-19.



"Todo parece indicar y nos tienen que convencer de lo contrario, que hemos llegado tarde a la posibilidad de comenzar a vacunar a los colombianos en las próximas semanas. Hoy lo estamos requiriendo, lo estamos exigiendo", dijo el jefe del Ministerio Público.



Al respecto, el presidente Duque ha dicho que su Gobierno está trabajando para que la vacunación en el país comience antes de febrero.



Igualmente el ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó el jueves que "Colombia se autofinancia, y ya tiene compromisos contractuales para recibir vacunas Covax para 10 millones de personas", es decir 20 millones de dosis en 2021, en un país donde hay 48 millones de habitantes.





