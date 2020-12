(VIDEO) Francia: Presidente Macrón lo agarró el coronavirus

16.12.20 - El presidente francés, Emmanuelle Macron, tiene Covid y va a pasar una semana en aislamiento. El primer ministro, Jean Castex, contacto estrecho, va a seguir el mismo protocolo. El presidente de la Asamblea Nacional, Richard Ferrand, también se aislará por la misma razón. Macron "continuará trabajando" precisa el Elíseo. Su agenda, que incluía un viaje al Líbano la próxima semana, ha sido anulada.



"Este diagnóstico se realizó tras una prueba RT-PCR efectuada tras la aparición de los primeros síntomas. De acuerdo con la normativa sanitaria vigente aplicable a todos, el presidente de la República respetará el aislamiento durante siete días. Seguirá trabajando y realizando sus actividades a distancia", reza el comunicado de la Presidencia gala.



El comunicado del Elíseo no precisa cuándo ni cómo el presidente de la República ha contraído el virus. En cambio, señala que se "hizo un test PCR desde la aparición de los primeros síntomas". La oficina del primer ministro concreta que Castex no tiene "ningún síntoma" y que se ha hecho un test hoy jueves del que espera aún los resultados. De momento ha suspendido su comparecencia en el Senado.



La oficina de Macron está intentando identificar a las personas con las que el mandatario pudo haber contactado en los últimos días. El primer ministro del país europeo, Jean Castex, también se ha aislado como medida preventiva.



De momento no se sabe cuándo ni cómo el presidente contrajo la enfermedad. Debido al diagnóstico, Macron cancelará todos los viajes de trabajo planeados, entre ellos una próxima visita al Líbano.



Macron, que siempre lleva mascarilla en público, se reunió el lunes con la Convención Ciudadana por el Clima, formada por 150 personas elegidas al azar. En el acto, le acompañaron ocho ministros. El miércoles presidió el Consejo de Ministros formado por una veintena de ministros. Previamente, se reunió con un grupo restringido de miembros de su gabinete que forman el Consejo de Defensa. El mismo día recibió en el Elíseo al primer ministro de Portugal, António Costa, con quien mantuvo una reunión de trabajo y un almuerzo.





