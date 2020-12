(VIDEO) Panamá: Ante rebrote del Covid-19 Gobierno impone toque de queda y ley seca para Navidad y Año Nuevo

16.12.20 - Panamá decreta toque de queda y ley seca para las Navidades, anunció el Ministerio de Salud del país.



"El Ministro de Salud Luis Francisco Sucre anunció que a partir del 18 de diciembre y hasta el 4 de enero próximo habrá toque de queda y ley seca de 7:00 pm a 5:00 am en todo el territorio nacional", dice un comunicado ministerial.



Además, se impondrá la cuarentena total entre el 25 y el 28 de diciembre, así como desde el 1 de enero hasta el día 4.



El ente señala que los aeropuertos, puertos y fronteras permanecerán abiertos.



Se informa que el Gobierno panameño decidió contratar médicos extranjeros de Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia y Cuba para combatir la pandemia.



Hospitales desbordados



Varios hospitales públicos y privados de Panamá están hoy a su máxima capacidad debido al aumento exponencial de casos de Covid-19, que acumula hasta la fecha 194 mil 619 positivos y tres mil 382 muertos.



A juicio del Ministerio de Salud (Minsa), tres de los cuatro indicadores para aplicar acciones de respuesta ante el incremento de contagios rebasaron los parámetros establecidos por el sistema: el ritmo de reproducción del virus por encima de uno, pues ayer fue de 1,33, y la disponibilidad de camas en salas (20 por ciento) y cuidados intensivos (15 por ciento).



Según La Estrella de Panamá, los cinco mayores hospitales privados de la capital no tienen disponibilidad de camas en sala ni en cuidados intensivos, a lo que se suma la decisión del Santo Tomás, uno de los centros asistenciales públicos más grandes del país, de no aceptar nuevos pacientes, al tiempo que los médicos doblan turnos de trabajo.



El país ha acumulado hasta el momento un total de 196.987 casos confirmados del coronavirus, entre ellos 3.411 decesos y 164.855 recuperaciones, según los últimos datos del Ministerio de Salud.





Con información de Sputniknews / Prensa Latina