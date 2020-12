Corte Suprema de EEUU rechazó demanda de Texas para revertir derrota electoral de Trump

Credito: Web

12-12-20.-La Corte Suprema de Estados Unidos dio un golpe casi definitivo a las esperanzas del presidente Donald Trump de revertir su derrota electoral por la vía judicial. El máximo tribunal rechazó la demanda presentada por el estado de Texas y apoyada por el mandatario, que buscaba descartar los resultados de los comicios en los estados de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin.



Este reclamo legal, ampliamente considerado como dudoso, fue presentado por el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, y recibió el apoyo de Trump, de 19 fiscales generales estatales republicanos y 126 congresistas republicanos.



En su fallo, la Corte Suprema –integrada por seis jueces conservadores y tres progresistas- justificó que “Texas no ha demostrado un interés judicialmente reconocible sobre la manera en que otros estados llevaron a cabo las elecciones. El resto de mociones son rechazadas como irrelevantes”.



En su denuncia, Paxton había solicitado al alto tribunal que Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin –estados clave en los que se impuso el demócrata Joe BIden- no pudieran refrendar sus resultados en el Colegio Electoral el próximo lunes 14 de diciembre, alegando que sus gobernadores utilizaron la pandemia de Covid-19 como "pretexto" para cambiar las reglas electorales y permitir un mayor número de votos por correo, una opción elegida por millones de estadounidenses.



Trump había calificado esta denuncia como “la grande” para revertir su derrota electoral y había confiado en la “sabiduría” y el “coraje” de los jueces del máximo tribunal para fallar a su favor, pese a que sus insistentes denuncias de presunto fraude han carecido de fundamentos. Una decisión positiva le hubiera permitido al mandatario tomar 62 votos electorales y dar vuelta el resultado, que favorece a Biden por 306 a 232.



El fallo de la Corte Suprema –que evitó publicar detalles del debate entre los jueces y comentarios individuales de sus 9 integrantes- allana el camino para que el Colegio Electoral de Estados Unidos se reúna el pr´ximo lunes, encuentro en el que se espera que emita formalmente sus votos y haga oficial la victoria de Biden.



Para un portavoz de Biden, la decisión de la Corte “no es una sorpresa”



Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema, Mike Gwin, portavoz de la campaña de Joe Biden, consideró que “no es una sorpresa” la decisión y destacó que el alto tribunal rechazó los "intentos infundados" de Donald Trump para revertir el resultado electoral.



“La Corte ha descartado con razón la demanda republicana extrema, ilegal y antidemocrática para anular la voluntad de millones de votantes estadounidenses”, agregó la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.



Por su parte, la decisión también fue celebrada por el fiscal general de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, que catalogó la demanda como un “abuso sedicioso de nuestro proceso electoral”.



Mientras la mayoría de los republicanos se han debatido entre el apoyo y el silencio ante la demanda, el senador Ben Sasse, crítico del presidente, aplaudió la decisión de la corte, la cual “cerró el libro de las tonterías”.



El líder republicano de Texas propone formar una “unión de estados” tras la decisión de la Corte



Entre los seguidores del presidente Donald Trump, el fallo de la Corte Suprema cayó como un baldazo de agua fría a sus aspiraciones. El presidente del Partido Republicano de Texas, Allen West, sugirió formar una “unión de estados que acaten la Constitución” y acusó a la Corte Suprema de establecer “un precedente que dice que los estados pueden violar la Constitución de los Estados Unidos y no ser responsables”.



*Coninformación de Con EFE, AP y Reuters