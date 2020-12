(VIDEOS) Estados Unidos reporta la mayor cifra de muertes por Covid-19

10.12.20 - Estados Unidos registró este miércoles la cifra más alta de fallecidos a consecuencia de la Covid-19 desde el inicio de la pandemia en el país, al contabilizarse un récord de 3.124 muertes.



De acuerdo con un informe de la Universidad Johns Hopkins, los nuevos decesos elevan a más de 289.300 el total en Estados Unidos, que en estos momentos transita por su peor pico de infecciones.



Por estados, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Mississippi y Lousiana ya están con cerca de 1.500 muertes por millón de habitantes, es decir, peor que países europeos como Italia, España o Gran Bretaña.



El experto en enfermedades infecciosas en el país, doctor Anthony Fauci, expresó a medios de prensa del país que "probablemente vamos a empezar a ver la peor parte de lo que significa cuando hay personas viajando y congregándose en entornos aparentemente inocentes".



El especialista agregó que si los estadounidenses viajan y propagan el virus durante las próximas vacaciones, "mediados de enero podría ser un momento realmente oscuro para nosotros".



Hasta el momento, se han reportado un total de 15.379.574 casos confirmados a nivel nacional, lo que hace de Estados Unidos el país más afectado por la pandemia en todo el mundo, seguido por la India y Brasil.



El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Robert Redfield, emitió una advertencia sobre un empeoramiento del número de decesos provocados por la crisis de salud, al manifestar que se aproxima un periodo brutal.



Probablemente durante los próximos 60 a 90 días vamos a registrar más muertes en cada jornada que las que tuvimos el 11 de septiembre o en Pearl Harbor, expresó el titular de los CDC en referencia a dos de las más grandes tragedias nacionales del país.



Redfield emitió su alerta en un evento organizado por el Consejo de Relaciones Exteriores este jueves, un día después de que se reportaron en la nación norteña tres mil 54 muertes adicionales por la Covid-19, un nuevo récord.



Además, sus pronunciamientos se produjeron cuando el nivel de propagación del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la mencionada enfermedad, está en sus niveles más elevados desde el inicio de la pandemia a principios de año, pues ocurren 200 mil nuevos contagios en cada jornada.



Si bien una vacuna contra el coronavirus producida por la farmacéutica Pfizer podría aprobarse pronto, Redfield sugirió que esto no tendría un efecto importante en la cantidad diaria de muertes en dos meses.



‘La realidad es que la aprobación de la vacuna esta semana no va a tener un impacto real en los próximos 60 días’, manifestó el funcionario, citado por la publicación The Hill, e instó a las personas a redoblar las precauciones básicas a corto plazo hasta que una solución de ese tipo esté ampliamente disponible.



Las declaraciones de Redfield tuvieron lugar después de que la semana pasada el principal experto en enfermedades infecciosas del país, Anthony Fauci, dijo a la revista Newsweek que el mes de enero ‘será terrible’.

Con información de Prensa Latina / Telesur