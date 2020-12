(VIDEO) Argentina: La legalización del aborto ya tiene media sanción aprobada por diputados

11.12.20 - Con 131 votos a favor y 117 en contra y seis abstenciones, la interrupción voluntaria del embarazo consiguió media sanción en Diputados. Las mujeres y personas gestantes en Argentina están más cerca no tener que recurrir más a métodos inseguros o clínicas clandestinas para abortar. Tras 20 horas de debate, el proyecto se votó a las 7.24 de la mañana del viernes. Ahora, entra al Senado y, según confirmaron fuentes oficiales a Tiempo, se tratará antes de fin de año. Reseño el diario Tiempo Argentino.El proyecto de aborto legal fue enviado por el Gobierno nacional y logró un dictamen favorable con 77 firmas a favor. La sesión especial comenzó con la presencia de 105 diputados presentes y 45 conectados de manera remota, de acuerdo a los protocolos implementados por la pandemia de coronavirus.En las inmediaciones del Congreso, ciento de miles de personas a favor del aborto legal se congregaron desde la primera hora de la mañana. Separados por vallas, del lado de Entre Ríos, un grupo disminuido de "pro vida" dijeron presentes en contra de la Ley.La votación marcó una amplia diferencia con su antecesora de 2018, cuando la media sanción de Diputados se logró con 129 votos a favor contra 125 negativos y una abstención. La brecha, tal como se adelantaba durante toda la tarde, fue más grande no porque se sumaran muchas más voluntades a favor sino porque disminuyó el rechazo, tras dos años de constante militancia y las elecciones presidenciales que marcaron un cambio de signo político y llevaron al poder ejecutivo a Alberto Fernández, que prometió garantizar el tratamiento de esta ley, y finalmente mandó este proyecto al Congreso, con su firma.Los legisladores que acompañan la iniciativa llevaron pañuelos, vestimenta y barbijos de color verde, el identificado con la campaña a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Al inicio del encuentro, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, resaltó que "no hay diputados antiderechos" y reclamó "no perder de vista ni el respeto ni la capacidad de escuchar a los otros" durante la jornada. Más de 170 legisladores tomaron la palabra para expresar sus argumentos.La lucha por el aborto legal comenzó en el Encuentro Nacional de Mujeres que se celebró en Rosario, allá 2003, cuando por primera vez en la masiva marcha de cierre aparecieron los pañuelos verdes, que luego se convertirían en símbolo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito creada en 2005. Fue en ese Encuentro en el que se realizó por primera vez el taller de “Estrategias por el derecho al aborto”. Largo camino recorrió el feminismo argentino desde entonces. Sólo falta una última posta, y quizá la más difícil, el Senado de la Nación, cámara donde se concentra el poder institucional más anquilosado. Pero allí también se gritará: será ley.