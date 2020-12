Francia anuncia millonarias multas contra Google y Amazon

Credito: Getty Images

10-12-20.-Francia anunció este jueves (10.12.2020) multas de 100 millones de euros (120,9 millones de dólares) para Google y de 35 millones de euros (42,3 millones de dólares) para Amazon por sus respectivas políticas de "cookies" (rastreadores de publicidad) e insta a los dos gigantes estadounidenses de internet a cambiar sus prácticas bajo la amenaza de nuevas sanciones.



La Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), el organismo francés de vigilancia de la actividad digital, explicó en sendos comunicados que esas multas se justifican, en particular, por la introducción automática en los ordenadores de los usuarios que se conectan a sus páginas web de esos ficheros con objetivos publicitarios.



La gravedad de las infracciones

La CNIL insistió en que "ese tipo de 'cookies' no se pueden instalar sin que el usuario haya manifestado su consentimiento".



Además, consideró que las ventanas informativas sobre las "cookies" no ofrecían "ninguna información" a los usuarios sobre las que ya se habían instalado en sus ordenadores desde el momento en que se habían conectado a las páginas internet de las empresas.



Por último, la CNIL reprochó a Google que incluso cuando se desactivaba la personalización de los anuncios, una de las "cookies" publicitarias seguía almacenada en la computadora y continuaba registrando contenidos para el buscador.



Según sus cálculos, las prácticas de Google, que obtiene ingresos publicitarios indirectamente gracias a las informaciones recopiladas con esos instrumentos, han afectado a "cerca de 50 millones de usuarios" en Francia. El organismo regulador insistió en la "gravedad" de las infracciones cometidas por ambos grupos, que desde el pasado 20 de septiembre ya han modificado su política de "cookies".



^Con información de Efe y Afp