EEUU: 17 estados de la unión se incorporan a demanda de supuesto fraude electoral

10.12.20 - La decisión del fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha dado un giro inesperado que podría adelantar el cambio en el resultado electoral. El estado de Texas ha presentado una demanda ante la Corte Suprema de los Estados Unidos contra Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin.



Diecisiete estados de EE.UU. presentan un informe ante la Corte Suprema del país en el que exigen anular el resultado de las elecciones del 3 de noviembre.



Estos 17 estados se han sumado a la pelea judicial de Texas. Arkansas, Florida, Kansas, Mississippi, Alabama, Indiana, Luisiana, Dakota del Norte, Montana, Nebraska, Dakota del Sur, Oklahoma, Carolina del Sur, Utah, Tennessee y Virginia Occidental se han adherido a la demanda de Paxton ante la Corte Suprema. Los fiscales generales de dichos estados apoyan la moción y solicitan al tribunal superior de la nación permiso para demandar a Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin en un intento por proteger la integridad de las elecciones de 2020 de EEUU.



La idea que se produjo un supuesto fraude electoral proviene del presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, quien, la misma noche de los comicios, aseguró que buscaría llegar al máximo tribunal para impugnar la victoria de Biden, en lo que ha dado en tildar, sin ninguna prueba para ello, de un “fraude masivo”.



La demanda de Texas detalla la violación de las leyes electorales de cada estado y especifica cómo modificaron las reglas ilegalmente en Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin, todos ellos estados decisivos, con el objetivo de cambiar el resultado electoral. "La mayoría de las decisiones apresuradas fueron tomadas por funcionarios locales, y no aprobadas por las legislaturas estatales, eludiendo así la Constitución", aclara en el escrito el procurador tejano. Además añade "que hubo claras irregularidades y tratamiento desigual de votantes en las mesas electorales".



A pesar de que todos los esfuerzos de Trump y de su equipo han fracasado y el magnate inmobiliario aún no acepta su derrota ante Biden, este, ignorando todo lo expuesto, ha empezado a nombrar a las personas que pasarán a integrar su gabinete, asegurando que la negativa del líder republicano a abandonar la Presidencia de EE.UU. no incidirá de forma alguna en la transición del poder.



El lunes, la jueza federal Linda Parker, nombrada por el presidente Barack Obama, desestimó una demanda contra los resultados en Míchigan, presentada dos días después de que el estado diera por ganador a Biden.



