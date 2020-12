(VIDEO) Bachelet afirma que hubo intimidaciones a los venezolanos para que fueran a votar

09-12-20.- La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, afirmó este miércoles 9 de diciembre que el funcionarios del gobierno de Venezuela presionaron a los venezolanos para que fueran a votar el pasado 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias.



Durante una rueda de prensa, Bachelet manifestó preocupación por las amenazas de líderes políticos que dijeron que quienes no asistieran a votar no tendrían acceso a los programa sociales.



“Nos preocupó ver esos comentarios en términos de que las personas que no iban a votar no iban a tener acceso a programas sociales, y de alguna manera presionando a las personas a que fueran a votar“, dijo Bachelet.



Explicó que la jornada electoral se desarrolló de manera pacífica, sin embargo, indicó que recibió reportes de periodistas que sufrieron situaciones de intimidación por parte de la Guardia Nacional Bolivariana cuando cubrían los comicios.



El Consejo Nacional Electoral anunció que el GPP obtuvo 67,6%, del poco más de 5,5 millones votos. Mientras que la coalición Alternativa Democrática, que agrupa a partidos opositores que acudieron a las elecciones después de que el Tribunal Supremo de Justicia les designó nuevas juntas directivas, se hizo con 944.665 votos, 17.95% de los sufragios contados hasta ahora.



Por otra parte, Bachelet comentó que en el periodo que se abre en Venezuela tras estas elecciones es fundamental que la sociedad civil fortalezca su papel.



"Sigo llamando a todo los actores sociales a jugar su rol en promover un entorno pacífico y el respeto de las libertades", señaló.



Asimismo, aseguró que la oposición de Venezuela tiene la voluntad de centrar sus esfuerzos en las elecciones para gobernadores y alcaldes, en las que sí piensa participar después de haber boicoteado los comicios presidenciales del pasado día 6-D.



"Tenemos contacto con la oposición y es lo que nos han manifestado, que ésa será su prioridad, transformarse en una oposición de verdad y trabajar para tener buenos resultados en esas elecciones", dijo hoy Michelle Bachelet.



*Co informació de Efe