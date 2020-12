Reino Unido no reconoce las elecciones en Venezuela, las calificó de "ilegítimas"

Credito: Web

07-12-20.-El Gobierno del Reino Unido afirmó este lunes que no reconoce el resultado de las que tildó como «ilegítimas» elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela que se celebraron este domingo 6-D, en las que venció ampliamente la alianza oficialista que apoya al presidente Nicolás Maduro, pero en las que no participaron los principales partidos de la oposición por considerar que los comicios eran fraudulentos, reseñó la agencia Efe.



En las elecciones apenas votó el 31% del censo electoral y los comicios no contaron con observadores de las principales instituciones internacionales, entre ellas la UE, que no reconoce los resultados.



La votación «no fue libre ni justa», señaló en un comunicado el ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, que recalcó que Londres reconoce «a la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015» y a Juan Guaidó como «el presidente interino constitucional» de Venezuela.



El jefe de la diplomacia británica sostuvo que «no se cumplieron las condiciones internacionalmente aceptadas» para unos comicios legislativos ni tampoco «los requisitos de la legalidad venezolana».



«Es vital que a los venezolanos se les otorgue la oportunidad de votar pronto en unas elecciones presidenciales y legislativas que sean libres, justas y vigiladas de manera efectiva», indicó Raab.



El Reino Unido «considera que restaurar la democracia es un paso esencial en el camino para terminar con la crisis política, económica y humanitaria que afecta a los venezolanos, que llevan largo tiempo sufriendo», agregó.



El Gobierno británico llama a «todos los líderes» venezolanos a que se comprometan a respaldar «una solución» para esa situación.



Según informó hoy el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), con un 82,35 % de las papeletas contadas, la alianza oficialista del Gran Polo Patriótico (GPP) ganó las elecciones del domingo con un 67,6 % de los votos.

