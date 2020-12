Europol alerta de fraudes ligados a la vacuna contra el Covid-19. "Han inspirado actividades delictivas”

Referencial Credito: Web

04-12-20.-La agencia policial europea Europol alertó este viernes (4.12.2020) de la posibilidad de que el crimen organizado se aproveche de las expectativas de desarrollo de una vacuna contra la covid-19, como ha hecho durante la pandemia para aumentar el tráfico ilegal de productos farmacéuticos, incluidas las vacunas antigripales.



Europol subraya en un comunicado que, mientras se estudian los fármacos candidatos contra la covid-19, el crimen organizado "ya ha reaccionado para adaptar sus métodos y ofertas de productos” y la llegada prevista de la vacuna "ha inspirado actividades delictivas” que seguramente aumenten una vez esté disponible oficialmente en el mercado.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) detectó el pasado octubre una vacuna falsa contra la gripe, con un número de lote y fechas de vencimiento diferentes a las de los productos reales, y la farmacéutica que se decía fabricó ese producto confirmó que ni producía ni distribuía el mismo.



Un riesgo de escasez y una demanda más alta de lo habitual de la vacuna antigripal, que generalmente se pone en otoño, ha permitido a los delincuentes producir y colocar en el mercado estos productos falsificados. "Es probable que se de el mismo escenario cuando las vacunas de la covid-19 estén disponibles”, añade Europol.



Por otro lado, Mike Ryan, el experto más destacado en emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que las vacunas son una parte relevante de la batalla contra el COVID-19, pero por sí solas no terminarán con la pandemia.



Son una parte relevante de la batalla contra el COVID-19, pero por sí solas no terminarán con la pandemia, aseguró Ryan, este viernes. "Estamos viendo surgir datos que indican que la protección contra el covid que proveerían las vacunas no duraría toda la vida, y que se podrían producir reinfecciones" con el coronavirus, afirmó.



*Con información de Efe y AFP