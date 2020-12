(VIDEO) Un médico simula lo que ve un paciente con Covid antes de morir

04-12-20.-Opiniones encontradas ha generado un impactante video hecho y divulgado por un médico, que simula lo que ve un enfermo con coronavirus antes de morir.El doctor es Kenneth Remy y trabaja en la unidad de terapia intensiva en dos hospitales de Saint Louis, en el estado de Misuri, en Estados Unidos.En los últimos días, recoge la prensa, se vio sobrepasado por la tercera ola de coronavirus que produjo estragos en la citada ciudad. Por ello, y con la intención de despertar la conciencia en la población sobre esta enfermedad, el médico realizó un video estremecedor en el que muestra qué es lo último que ve un paciente internado antes de morir por covid-19."Llevar mascarilla no es tan incómoda como tener un pedazo de plástico en las vías respiratorias", aseguró el médico luego en una entrevista a la cadena BBC."No quiero ser la última persona que vean tus ojos asustados", indicó Remy en el video."Esto es lo que ves cuando respiras 40 veces por minuto y tienes un nivel de oxígeno que está muy por debajo de 80. Así es como se verá. Espero que los últimos momentos de tu vida no se vean así. Porque esto es lo que verás al final de tu vida si no empezamos a usar mascarillas cuando estamos en público, cuando no practicamos el distanciamiento social, cuando no nos lavamos las manos con frecuencia. Te lo prometo. Esto es lo que verán tu madre, tu padre o sus hijos cuando contraigan la enfermedad de covid al final de su vida. Esto es serio", alertó el galeno.