(VIDEO) "Si no se mueren de una cosa, lo harán de otra", dice una alcaldesa en México sobre aglomeraciones y el Covid-19

02-12-20.-La alcaldesa del municipio de Xico, Veracruz, México, Gloria Galván, defendió la apertura de la Villa Iluminada el pasado 29 de noviembre. El evento fue evidenciado porque varios de los asistentes no mantuvieron la sana distancia ni usaban cubrebocas."Si no se van a morir de una cosa, se van a morir de otra. La vida tiene que seguir”, dijo a medios locales.Galván Orduña mencionó que la región está a punto de colapsar económicamente. “Vamos a tener otros problemas muy diferentes, puede haber más delincuencia”.Además de que hizo saber que atendió la solicitud de empresarios. “Tengo una carta dirigida a mi persona por parte de los empresarios, en donde me están pidiendo reactivar la economía o van a cerrar los negocios”.Al ser cuestionada sobre la falta de medidas sanitarias, respondió que se instalaron dos filtros en los accesos al evento; sin embargo, estos fueron rebasados por el número de visitantes.Sí hay carteles donde se pide el uso de cubrebocas, no es un tema de ahorita”.Al ser cuestionada por la falta de medidas de seguridad, señaló que ante la pandemia por Covid-19 “tenemos que aprender a vivir, creo que aquí hay una corresponsabilidad… todos tenemos que contribuir. La vida no se puede detener... la vida debe seguir”.Y agregó que Xico se encuentra en semáforo amarillo. “Este mes no se ha reportado ningún caso, esto va a ayudar a las familias”.