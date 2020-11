(VIDEO) Maradona en vida dijo sobre su herencia: "Les digo a todos que no les voy a dejar nada, voy a donarlo todo"

30.11.20 - Tras la muerte del crac del fútbol argentino, Diego Maradona, la situación alrededor de su herencia volvió al tapate, ya que deja oficialmente cinco hijos. Y ahora han salido a la luz datos sobre otros posibles sucesores. El patrimonio del exfutbolista está compuesto de bienes personales, contratos e inversiones de gran valor.



En noviembre de 2019, Diego Maradona lanzó una cruda frase que abrió por aquel entonces el debate sobre su herencia.



"Les digo a todos que no les voy a dejar nada, que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar", aseguró la leyenda del fútbol.

Precisamente estas palabras fueron causa de polémica, ya que su hija Gianinna, de 33 años, fruto de su matrimonio con su primera mujer, Claudia Villafañe, mostró su preocupación por el estado de salud de su padre.

Legitimidad de los herederos



Sin embargo, sus planes no tardaron en ser cuestionados, puesto que contradecían a la llamada "legitimidad de los herederos forzosos", prevista por el Código Civil. Esta garantiza que el cónyuge legal y los hijos reciban una herencia por obligación, que debería ascender a dos tercios del patrimonio.



En el momento de su muerte, el astro del fútbol argentino tenía abiertas numerosas causas relacionadas con su exesposa Claudia Villafañe, a quien denunció por una evasión tributaria, una estafa procesal y una apropiación de 458 objetos que Maradona obtuvo siendo futbolista.



Riqueza total del astro de fútbol argentino



Hoy en día, la riqueza de Maradona está formada por varios bienes personales (como viviendas, coches y joyas), dispersados desde Buenos Aires hasta Dubái, así como contratos e inversiones de gran valor tanto en Argentina, como en otros rincones del mundo donde residió o llevó a cabo su labor profesional.



En cuanto a sus bienes inmuebles, el futbolista poseía al menos cinco en su país: una vivienda en Segurola y La Habana, en Villa Devoto, otra en el mismo barrio; un apartamento en Puerto Madero; una casa en Nordelta; y una casa en Bella Vista que cedió a su expareja Rocío Oliva y su familia.



Además, Diego es titular de cuatro vehículos comprados en Argentina y dos autos de lujo que recibió como un regalo cuando ejercía de entrenador de Fujairah FC en Dubái. Se trata de un Rolls Royce Ghost de 300.000 euros y un BMW i8 de 145.000 euros.



En Bielorrusia, donde Maradona fue presidente honorario del club Dinamo Brest, fue obsequiado con un anillo de brillantes de 300.000 euros y un tanque anfibio, elaborado inicialmente para el ejército, con capacidad para siete personas.



Además, el deportista tenía múltiples contratos firmados. Un ejemplo de ellos es el acuerdo salarial con Gimnasia como entrenador, su colaboración con la marca deportiva Puma, así como con Konami y EA Sports para la aparición de su figura en los videojuegos de fútbol. Además, fue dueño de las escuelas de fútbol en China que llevan su nombre, así como mantenía diversas inversiones en Cuba y negocios en Italia.



Ni siquiera Forbes puede evaluar la fortuna de Maradona. No hay datos oficiales sobre el total de su riqueza y la Justicia tendrá que calcular de manera precisa el patrimonio del futbolista para abordar el problema alrededor de su herencia.



Según el portal Celebrity Net Worth, las ganancias totales recibidas por Maradona ascenderían a unos 500 millones de dólares. Este sitio estadounidense informa que durante su carrera como jugador y entrenador el ídolo argentino ganó decenas de millones de dólares en salarios y patrocinios con las compañías como Hublot, Puma y Coca-Cola. Además, era uno de los deportistas mejor pagados del mundo a principios de los 80. Pero otras páginas web especializadas valoran su patrimonio actual entre 75 y 100 millones de dólares.



Maradona y sus hijos



A lo largo de su vida, Maradona reconoció de manera oficial a cinco hijos. Los primeros de ellos son Dalma y Gianinna, fruto de su matrimonio con Claudia Villafañe. En 2013 el futbolista se convirtió en padre de Diego Fernando, producto de su relación con su expareja Verónica Ojeda. En 2014 reconoció a Jana, dada a luz en 1996 de la italiana Valeria Sabalain, y en 2016 a Diego Sinagra Maradona, quien nació en Napoli hace 32 años de la italiana Cristiana Sinagra.



Sin embargo, en 2019 el abogado de Maradona, Matías Morla, dio una entrevista en la que reveló que el astro de fútbol argentino tendría tres hijos más, nacidos en Cuba, de dos madres diferentes. Se trata de las gemelas, Joana y Lu, cuya madre es la cubana Adonay Fruto, con quien Maradona mantuvo una relación durante su estadía en la isla entre 2000 y 2005, para tratar su adicción a las drogas. El tercer cubano es Javielito, que podría ser hijo de Maradona con otra mujer. Morla enfatizó que se sabe sobre la existencia de estos tres nuevos herederos desde el año 2004, pero eso se descubrió debido al avance de los juicios de filiación.



El abogado también informó a la prensa de un cuarto hijo cubano que si bien no realizó una demanda judicial, presenta "rasgos" parecidos a los del exfutbolista.



El 25 de noviembre el campeón del mundo Diego Maradona falleció a los 60 años tras sufrir un paro cardíaco en su casa.