Ex-presidente de Uruguay Tabaré Vázquez en estado delicado de salud, sufrió una trombosis aguda; está "estable"

El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez Credito: Web

28-11-20.-Álvaro Vázquez, hijo del expresidente de Uruguay Tabaré Vázquez, dijo este sábado a la prensa que su padre sufrió una "trombosis aguda del miembro inferior izquierdo”, confirmando rumores de que había sufrido problemas médicos, que podrían estar vinculados con el cáncer de pulmón que le fue detectado en 2019. Asimismo, se encargó de desmentir informaciones que circularon la noche del viernes, que aseguraban que el político había fallecido. "Cuando haya cosas que comunicar, buenas o malas”, lo hará la familia, dijo Vázquez.



"Está bien. Ha tenido un evento agudo por una trombosis profunda del miembro inferior izquierdo", comentó Vázquez, oncólogo de profesión como su padre, quien agregó que "se está recuperando bien" y que está "estable, sin dolor, como siempre". "Él está muy bien, hablando -como todos los días- con nosotros, haciendo historias de toda su vida pasada, de la actividad política, del fútbol, recibiendo a algunos amigos más allegados y cuidándose mucho por la situación sanitaria", comentó.



Agregó que el exmandatario, de 80 años, recibe las atenciones propias de la "internación domiciliaria", que son visita médica y de enfermería dos veces al día, "lo que estará sucediendo hasta que le den el alta". Una fuente cercana a la agencia EFE había asegurado que el expresidente "no se rinde”, pese a que "el cáncer te da días buenos y de los otros”. Tras un tratamiento médico, los especialistas declararon que Vázquez estaba curado. Desde entonces, sin embargo, su estado físico ha sido delicado.



Vázquez dijo que el objetivo del comunicado era llevar "tranquilidad a la población ante versiones surgidas en redes sociales”, y agregó que su padre ha recibido llamados telefónicos del presidente Luis Lacalle Pou y de la vicepresidenta Beatriz Argimón. También agradeció las muestras de afecto que ha recibido de la ciudadanía.



Cercanos al político izquierdista recordaron que éste había sufrido otras recaídas de su enfermedad, y la agencia EFE aseguró que en esta última, él mismo decidió no ser internado y permanecer en su hogar junto a su familia. Pese a su estado de salud, se ha mantenido activo y hace unos días se reunió con el expresidente José Mujica y la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, para dar su visto bueno a Marcos Carámbula como presidente del Frente Amplio.



Tabaré Vázquez se convirtió en el primer mandatario de izquierda en la historia de Uruguay al ganar las elecciones de 2004 como candidato del Frente Amplio (FA). Gobernó por segunda vez el país sudamericano tras ganar las presidenciales de 2014. El pasado 1 de marzo entregó la banda a Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN, centroderecha), con quien en diciembre había viajado a Argentina para la toma de posesión de Alberto Fernández, en un gesto de estabilidad institucional, pese a pertenecer a distintos partidos.



*Con información de DW, EFE y El País de Uruguay