Honduras: Retienen en aeropuerto al expresidente Manuel Zelaya por llevar 18 mil dólares en su maleta

28.11.20 - El expresidente de Honduras Manuel Zelaya (2006-2009) fue detenido con 18.000 dólares en su maleta en el aeropuerto de Toncontín, a las afueras de Tegucigalpa, cuando intentaba salir del país.



"Comunico que he sido injustamente retenido en el aeropuerto Toncontín cuando me aprestaba a viajar a Seminario de PT en México. La causa una bolsa de dinero con 18.000 dólares; que no es de mi pertenecía. Ahora en presencia de fiscal", escribió Zelaya en su cuenta de Twitter.



El expresidente añadió que los fiscales le exigieron "contar el dinero uno por uno y sumarlo aunque yo no fuera el propietario, y no lo quisieron contar alegando que es mi mochila y debía hacerlo yo".



La ley obliga a los pasajeros a declarar y justificar ante las autoridades aduaneras cantidades superiores a 10.000 dólares. Si no hacen el reporte deben pagar una multa de un tercio del dinero no declarado.



Tras la detención de Zelaya, Cientos de simpatizantes del izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre), que coordina Zelaya, acudieron al aeropuerto y bloquearon el bulevar de acceso con hogueras de neumáticos para pedir la liberación del exgobernante. Decenas de policías los dispersaron con bombas lacrimógenas.



