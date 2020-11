(VIDEOS) EEUU con 196.748 nuevos contagios por Covid-19 en las últimas 24 horas inicia día feriado en medio de grave crisis sanitaria

25.11.20 -Estados Unidos alcanzó este miércoles la cifra de 12.759.949 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 262.080 fallecidos por la enfermedad de la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.



Este balance a las 20.00 hora local (01.00 GMT del jueves) es de 2.439 muertes más que el martes y de 196.748 nuevos contagios.



Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 34.387.



Le siguen en número de fallecidos Texas (21.453), California (18.915), Florida (18.254) y Nueva Jersey (16.886).



Otros estados con un gran número de muertos son Illinois (12.439), Massachusetts (10.604), Pensilvania (10.070), Georgia (9.297) o Michigan (9.170).



En cuanto a contagios, Texas suma 1.195.312, le sigue California con 1.155.666, tercero es Florida con 961.676, Illinois es cuarto con 685.467 y Nueva York quinto con 613.266.



El balance provisional de fallecidos -262.080- supera con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia.



Los estadounidenses celebran hoy el Día de Acción de Gracias, en medio del agravamiento de la pandemia de la Covid-19 y el inicio de la transición del poder al presidente electo, Joe Biden.



El miércoles hubo dos mil 300 muertos en una sola jornada por esa enfermedad a nivel nacional, lo que la convierte en la más mortífera en Estados Unidos desde mayo, según fuentes oficiales.



Por su parte, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas del país, instó a las personas a mantener lo más reducidas posible las reuniones por el Día de Acción de Gracias, que se celebra este cuarto jueves de noviembre.



La festividad, una de las principales en la nación norteña, se caracteriza anualmente por un alza en los traslados de los ciudadanos a diferentes regiones para reunirse con sus familiares y amigos, por lo que en los últimos días el tráfico aéreo marcó sus mayores niveles de actividades desde marzo.



Según la agencia Associated Press, tres millones de personas pasaron por los principales aeropuertos estadounidenses del viernes al domingo, un incremento que se produce a pesar de que las autoridades sanitarias instaron a los ciudadanos a no viajar este año.



De acuerdo con el sitio digital Worldometers, la Covid-19 causó hasta la fecha más de 263 mil 700 muertos en la nación norteña, donde se reportan unos 12 millones 778 mil 930 casos hasta la fecha.



Muchos hospitales carecen de camas, equipos y personal clínico, algunos están reutilizando áreas para acomodar a los pacientes o apiñando a varios en una sola habitación.



Durante los últimos días crecieron las hospitalizaciones a niveles inéditos desde que comenzó la pandemia en el país, y la cifra rebasa los 90 mil, situación que puso a muchos nosocomios al borde del colapso, de acuerdo con valoraciones del Cirujano General, Jerome Adams.



En medio de esta grave crisis sanitaria, tiene lugar el proceso de transición del poder hacia el equipo de Biden, quien abordó este miércoles el tema de la pandemia en una intervención en Wilmington, Delaware, y llamó a sus compatriotas a redoblar los esfuerzos para revertir la crisis sanitaria.



Biden instó a los estadounidenses a unirse para combatir la pandemia. 'Sé que el país se cansó de la lucha. Debemos recordar que estamos en guerra con el virus, no entre nosotros ', dijo.



El político demócrata instó a sus compatriotas a usar máscaras faciales y practicar el distanciamiento social, que según dijo son medidas basadas en la ciencia.



Como parte del proceso de transferencia del poder, el equipo de Biden alista unas 20 reuniones para los próximos días con los principales líderes de agencias federales y departamentos, después que la Administración General de Servicios (GSA) autorizó el comienzo de las primeras fases del cambio de gobierno.



La administradora de la GSA, Emily Murphy, decidió permitir el comienzo de este proceso a partir del lunes pasado, casi dos semanas después de las elecciones del 3 de noviembre, en las cuales Biden derrotó a Trump, aunque este todavía no ha concedido la victoria a su rival.



Cerca de la mitad de las entidades ya tienen en agenda las reuniones con el personal designado por el equipo del gobernante electo, mientras el resto de las agencias las programarán en los próximos días.



Sin embargo, la mayoría de los contactos se realizarán de forma virtual, teniendo en cuenta el agravamiento de la pandemia, en particular en el área de Washington, D.C.

Con información de Agencias / Prensa Latina