Bolivia: Luis Arce se reencuentra por primera vez con Evo Morales

Luis Arce y Evo Morales se reencuentran por primera vez

22 de noviembre de 2020.- El Presidente de Bolivia, Luis Arce, recibió este sábado el respaldo unánime del Movimiento Al Socialismo (MAS) y se reencontró con Evo Morales, por primera vez desde el 8 de noviembre cuando juró a su mandato.



Arce y el vicepresidente del país, David Choquehuanca, acudieron al encuentro, convocado por Morales, que se realiza en un centro de convenciones en las afueras de la ciudad central de Cochabamba. El mandatario Arce y Morales se saludaron con un apretón de manos y un abrazo, en medio de aplausos y vítores de los militantes presentes en el salón.



Arce, quien ganó las elecciones nacionales de octubre con el 55,10% de los votos, participó de un ampliado de emergencia en el que se definieron los lineamientos para la selección de los candidatos del MAS para las nueve gobernaciones y 339 municipios.



La reunión, a la que asisten dirigentes sindicales, campesinos e indígenas afines al MAS, fue organizada para marcar las líneas del partido gubernamental hacia las elecciones regionales de 2021.



En su discurso, Arce aseguró estar «contento» de poder participar en la reunión nacional del MAS que «ha generado una gran expectativa», lo que, a su juicio, ratifica que ese partido es «la primera fuerza del país».



«Escuchamos y analizamos las propuestas de las organizaciones sociales. Con su aporte, seguiremos profundizando el Proceso de Cambio para el bien del pueblo boliviano», escribió Arce en su cuenta Twitter tras la reunión con Morales y dirigentes del MAS.



Cuando Arce llegó al auditorio principal del centro de convenciones Casa Campestre de Cochabamba, dirigentes y representantes de las bases del MAS corearon la frase «¡somos mayoría!» que se acuñó el mismo día que se supieron los primeros resultados.



«Una de las tareas que tenemos es cómo cuidar a Lucho Presidente. Eso requiere de mucho esfuerzo y sacrificio. Compromiso ideológico y programático«, apuntó Morales para luego lamentar el estado de las finanzas públicas al cabo de 11 meses de gobierno de facto.



«Lamentablemente, nos dejaron destrozada la economía. Escuché algunas palabras del hermano Lucho. No estamos asustados, pero sí requerimos tiempo. Es cuestión de tiempo para arrancar de nuevo la economía nacional», afirmó el expresidente.



Morales recordó que en 2006, cuando comenzó su primer mandato, la situación económica del país no era buena. «Pero nos hemos levantado», remarcó.



Luis Arce juró a la presidencia el 8 de noviembre y un día después Morales pisó de nuevo suelo boliviano tras un año de persecuciones injustas motivadas por móviles políticos. Ambos líderes no habían podido reunirse desde entonces, pero este sábado finalmente pudieron abrazarse.



Adicionalmente, Arce realizó este sábado su primera visita a Cochabamba siendo presidente. Desayunó en un mercado del centro de la ciudad y recibió muchas muestras de afecto.