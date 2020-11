(VIDEO) Abogado de Trump, Rudy Giuliani, 'sudó tinta' durante su última rueda de prensa

21-11-20.-Este jueves, Rudy Giuliani, ex-alcalde de Nueva Yourk y abogado personal del presidente de EEUU, Donald Trump, compareció en una rueda de prensa que ha dado mucho que hablar, tanto por su contenido como por su forma.En esta intervención desde la sede del Comité Nacional Republicano en Washington, el abogado insistió en la postura de la administración Trump asegurando que las elecciones del pasado 3 de noviembre fueron un "fraude".“Lo que les estoy describiendo es un fraude masivo. No es algo pequeño”, afirmó Giuliani, mientras se quejaba de la cobertura "tan deshonesta" por parte de los medios.Trump había anunciado en su cuenta de Twitter que esta sería una rueda de prensa en la que sus abogados darían a conocer "un camino muy claro y viable a la victoria".Sin embargo, Giuliani tuvo una rueda de prensa que jamás olvidará cuando el tinte que se había aplicado en el cabello empezó a deslizarse fusionado con las gotas de sudor que empezaron a emerger ante el nerviosismo y el calor de los focos.El ex-alcalde de Nueva York se vio sobrepasado por la situación y en uno de los instantes donde se quitó el sudor, se pudieron observar los chorros de tinta sobre su rostro que hicieron que el personal empezara a tomarse la situación con un poco de sorna.Incluso, se escucharon voces provenientes de la sala que, entre risas, afirmaban que "el tinte para el cabello de Rudy corriendo por su rostro".Según The New York Times el abogado "parecía que estaba comenzando a derretirse". Además, el medio consultó con varios peluqueros y todos coincidieron en que esas manchas no se habían producido por un tinte de pelo sino de algún tipo de rímel o corrector para las patillas, ya que esa zonas tiene tonos más grises que el resto de la cabeza.