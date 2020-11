Científicos norteamericanos sobre el Coronavirus: "Vienen buenas vacunas, vacunas extraordinariamente efectivas"

El epidemiólogo norteamericano, Dr. Anthony Fauci Credito: Web

18 de Noviembre - En una sesión informativa del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca el jueves, el Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Dr. Anthony Fauci, instó a los estadounidenses a "redoblar" las medidas de seguridad, para salvar vidas mientras la nación espera que se apruebe una vacuna.



El Dr. Fauci destacó los datos preliminares de Moderna y Pfizer que mostraban que sus candidatos a vacunas tenían una efectividad de alrededor del 95%, y calificó los resultados de "extraordinarios". Pero eso no significa que el país pueda dejar de usar máscaras, evitar las reuniones y guardar el distanciamiento social.



"Necesitamos realmente redoblar las medidas de salud pública mientras esperamos que llegue esa ayuda, que será pronto", dijo Fauci. "Si hacemos eso, podremos esperar hasta que llegue la vacuna".



Pero en medio de las terribles advertencias, los expertos aseguran que los estadounidenses simplemente, deben usar las máscaras, guardar el distanciamiento social y evitar reuniones sociales por un tiempo más.



"No es para siempre. Vienen buenas vacunas, vacunas extraordinariamente efectivas", dijo el Dr. Peter Hotez, decano de medicina tropical en el Baylor College of Medicine.



"Así que definitivamente, vamos a estar mucho mejor, para esta época, el año que viene, o incluso antes, primavera o verano", dijo. "Por lo tanto, es su obligación mantenerse con vida a usted y su familia".



"Es todo, manos a la obra", dijo.