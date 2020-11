(VIDEO) EEUU reporta las cifras más altas en contagios con más de 200 mil casos y muertes con 2.239 en un día por Covid- 19

19.11.20 - Estados Unidos alcanzó este jueves los 11 millones 698 mil 661 casos confirmados del coronavirus y 252 mil 419 fallecidos por la enfermedad, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.Este balance a las 20:00 hora local es un récord absoluto de nuevos contagios, con 200 mil 146 más que el miércoles, y también la cifra más alta de muertes en 24 horas, 2 mil 239, desde inicios de mayo, en plena explosión de la pandemia.Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos, con 34 mil 215.Le siguen en número de fallecidos Texas (20 mil 565), California (18 mil 507), Florida (17 mil 810) y Nueva Jersey (16 mil 689).En meses anteriores, durante la primavera, se contabilizaban diariamente 2 mil muertes por la enfermedad en el país estadunidense, pero no se había vuelto a esa cifra desde entonces.La epidemia se encuentra actualmente en una fase "exponencial" en todo el país, advirtieron este jueves los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que pidieron a los estadunidenses abstenerse de viajar para las fiestas del Día de Acción de Gracias, a finales de la próxima semana.Entre el cierre de escuelas en Nueva York y los toques de queda en California, muchos estados y grandes ciudades han impuesto nuevas restricciones para frenar la propagación del virus.California impuso el jueves un toque de queda en gran parte de su territorio para detener el rápido aumento de casos de Covid-19, anunció el gobernador Gavin Newsom."El virus se está propagando a un ritmo que no habíamos visto desde el inicio de esta pandemia, y los próximos días y semanas serán críticos para detener el aumento. Estamos activando la alarma", dijo Newson en un comunicado.La orden será emitida en los condados que estén en el nivel púrpura, el más restrictivo, lo que aplica al 94 por ciento de la población del estado, incluidos Los Ángeles y San Diego.Según las autoridades, los casos de la Covid-19 se han incrementado en un 50 por ciento en California durante la primera semana de noviembre.Con información de agencias.