Biden gana en el estado de Georgia y Trump retiene Carolina del Norte

14 de noviembre de 2020.- Joe Biden consigue un total de 306 votos electorales en Georgia, dándole la victoria frente a Donald Trump, que se hizo ganador en Carolina del Norte, los dos territorios americano que estaban pendientes de publicar los resultados de las elecciones celebradas el pasado 3 de noviembre.



El exvicepresidente del gobierno de Barack Obama se convirtió en presidente electo de los Estados Unidos de América, el pasado sábado cuando con los 20 votos de Pensilvania y una victoria que superó el umbral requerido de 270, también gano en el estado de Arizona con un millón 668 mil 684 votos, el 49,40 por ciento, de acuerdo con el diario de The New York Times, reseña Prensa Latina.



Las proyecciones de las cadenas NBC y de CNN también dieron como triunfador al candidato Biden en este territorio, que desde 1996 no votaba a un candidato presidencial demócrata.



Aparte del voto latino, contó con la ayuda de un sector republicano que rompió relaciones con el candidato Trump por sus insultos al senador John McCain, verdadero mito político en Arizona.



Desde el verano, se podían observar en Phoenix carteles de "Republicanos por Biden", un fenómeno de rechazo al presidente Trump, dicho rechazo no se observó tan abierto en otros estados.



Es así como, la viuda del senador, Cindy McCain, la matriarca del Partido Republicano de Arizona, apoyó públicamente al demócrata, hizo campaña por él y es miembro de su equipo de transición.

