Vicepresidente brasileño cree que la victoria de Biden es casi "irreversible"

13-11-20.-El vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, declaró este viernes que, a título personal, cree que la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones celebradas en Estados Unidos «está siendo cada vez más irreversible».



Mourao se pronunció de esa manera en momentos en que el Gobierno que preside el ultraderechista Jair Bolsonaro mantiene silencio en relación con las elecciones estadounidenses, que el actual mandatario Donald Trump dice haber ganado y pretende llevar a la Justicia.



«Como individuo, yo reconozco, pero tenemos que ver que yo no respondo por el Gobierno», aclaró Mourao en una entrevista con la Radio Gaúcha, en la cual dijo creer que Brasil se pronunciará «en breve» sobre el resultado de las elecciones en Estados Unidos.



La declaración de Mourao contrasta con la posición mantenida hasta ahora por Bolsonaro, un admirador declarado de Trump y que en sus únicos comentarios respecto al proceso electoral ha criticado a Biden y sus firmes posturas en defensa del medio ambiente.



El pasado martes, Bolsonaro llegó incluso a dar una declaración más que causó polémica durante un acto público, dirigida claramente al presidente electo de Estados Unidos, aunque no llegó a citar su nombre.



Brasil es uno de los pocos países que todavía no ha reconocido a Biden como presidente electo, que este mismo viernes fue felicitado por China, que hasta ahora mantenía el mismo silencio que Rusia o algunos Gobiernos muy cercanos a Estados Unidos, como el de México.



Según dijo el propio Mourao el lunes pasado, Brasil aguarda a que «termine ese embrollo de discusiones, que si hubo votos falsos o no, para posicionarse y transmitir, en el momento cierto, la felicitación de Brasil a quien sea elegido».

