Principal epidemiólogo de EEUU: El virus no se va a erradicar sería necesario "volver a vacunarse" cada cierto tiempo

El director del Instituto Nacional de Alergias y enfermedades infecciosas, Dr. Anthony Fauci.

12.11.20 - El jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE UU (Niaid), Anthony Fauci, advirtió este jueves 12-N de que la inmunidad que proporcionarán las vacunas contra la covid-19 puede decaer en uno o dos años, por lo que sería necesario "volver a vacunarse" cada cierto tiempo.



La experiencia de los científicos con otros coronavirus, como los del resfriado, "indica que la duración de la inmunidad no es como la del sarampión, que se alarga básicamente toda la vida", afirmó Fauci en una charla virtual organizada por el grupo de pensamiento Casa Británica Chatham.



El doctor Anthony Fauci confía en el papel que jugarán las vacunas para combatir el covid-19, pero advierte que la enfermedad no se erradicará totalmente.



La inmunidad será "definitivamente finita, probablemente medida en términos de un año más o menos, o dos, pero no veinte, treinta o cuarenta años", apuntó el principal epidemiólogo estadounidense, que lleva 36 años al frente del centro de investigación de enfermedades infecciosas más importante del país.



"Eso significa que una vez tengamos vacunas exitosas, que nos van a permitir superar la situación en la que estamos, probablemente tendremos que mirar bien la durabilidad de las mismas, porque esto podría convertirse en endémico y podría ser necesario volver a vacunarse de manera intermitente ", sostuvo el científico.



"¿Cada cuánto tiempo (habrá que vacunarse)? Eso tendremos que verlo a medida que estudiamos a las personas vacunadas durante un período de un par de años para determinar cuánto dura la inmunidad", agregó.

Riesgo bajo por mutaciones



Fauci aseguró que la mutación del Sars-CoV2 ligada a visones detectada en Dinamarca no parece que vaya a suponer un "gran problema" para la efectividad de las vacunas contra el covid que ya están en desarrollo.



"Hemos comenzado a mirar ese asunto en nuestro centro de investigación de vacunas, que se toma esto muy en serio. No parece, en este punto, que esa mutación identificada en visones vaya a tener un impacto en las vacunas y en sus efectos sobre la respuesta inmune ", afirmó el investigador.



"Podría tener un impacto en algunos de los anticuerpos monoclonales que se están desarrollando contra el virus, pero eso todavía no lo sabemos", agregó.



Cuestionado por el peligro de futuras mutaciones, Fauci sostuvo que "históricamente, cuando los virus comienzan a pasar a través de la población optar por hacerse mejores a la hora de transmitirse, pero ser menos virulentos".

"No creo que (las mutaciones) vayan a interferir con las vacunas", consideró.



Con información de agencias.