(VIDEO) México: AMLO condena a medios y redes sociales por “censurar” a Donald Trump: “¿Y las libertades?”

12-11-20.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó que los medios de comunicación en Estados Unidos censuren al presidente, Donald Trump.AMLO señaló: "En el país de las libertades, de la prensa libre, de repente censuran al presidente. No es cualquier cosa, eso no se había visto. Los medios censuran", señaló López ObradorConsideró que por tratarse de una nación donde lo más relevante son las libertades este hecho es "algo especial"."Estoy hablando de Estados Unidos porque en México ya estamos acostumbrados, cómo nos censuraban, no existíamos. Aquí no es ninguna novedad, pero en el caso de Estados Unidos sí es algo especial”, dijo López Obrador este lunes durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional. En internet, en las redes, y luego las grandes cadenas, los grandes medios informativos. ¿Y las libertades?", cuestionó el mandatario mexicano.Si bien aclaró que su postura no avala las denuncias de Trump, también recordó que, en las elecciones de 2006, el fraude se concretó gracias en parte a que los ‘diplomáticos afanositos’ gestionaron el reconocimiento del gobierno de España a Felipe Calderón. Así como pidió tener confianza en la sensatez del pueblo, poniendo como ejemplo el caso de Bolivia que, por las vías democráticas, logró superar el golpe de Estado del año pasado.Trump emitió el pasado jueves desde la Casa Blanca asegurando que había sido víctima de un fraude electoral en favor de Biden. A los pocos minutos de iniciada la transmisión, las principales cadenas de televisión estadounidenses, incluyendo la oficialista Fox News, interrumpieron el discurso bajo el argumento de que la información que presentaba el mandatario carecía de sustento.De igual manera, la plataforma Twitter ha incrementado sus restricciones en los mensajes que publica Trump respecto al supuesto fraude, aplicando un filtro de seguridad en el que advierte que la información contenida en estos es parcial o totalmente falsa. Mientras que se ha registrado la eliminación de cuentas de Facebook que difunden esta versión y defienden la victoria del aún presidente estadounidense.Ante estos hechos, el primer mandatario incluso citó a Voltaire, filósofo masón de la Ilustración, quien dijo ‘podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo’. “Se debe de regresar al inicio, tiempo de regresar al pasado, porque esa tentación debe alejarse, la de silenciar y de censurar”, consideró López Obrador respecto los reclamos que ha lanzado Trump en torno a la elección.