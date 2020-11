Importante científico italiano asegura que "ninguna vacuna podrá extinguir la pandemia por sí sola"

12.11.20 - Giuseppe Remuzzi, un reconocido científico italiano, ha advertido que "por el momento, ninguna vacuna por sí sola podrá extinguir la pandemia" y será necesario continuar con algunas medidas preventivas. Los comentarios fueron parte de una entrevista con el diario "Corriere della Sera".



El especialista, quien actualmente es director del Instituto de Investigación Farmacológica Mario Negri de Italia, mencionó que "todas las vacunas en proceso, comenzando con la de Pfizer, no suprimirán el coronavirus […] Nos protegerán de la enfermedad, pero no la harán desaparecer".



Sin embargo, Remuzzi considera que las "vacunas garantizarán la inmunización masiva, y que dentro de unos años la mayoría de los habitantes de la Tierra tendrán su dosis", pero agregó que todavía hay mucha incertidumbre alrededor del covid-19 y las formas de proteger a la población.



Por otra parte, el médico señaló que aún no se conoce si alguna de las vacunas será 100 % efectiva y tampoco si habrá la capacidad de producción suficiente para satisfacer la demanda global. "Tener más de una nos ayudará a acercarnos al objetivo de cubrir todo el planeta y, mientras tanto, permitirá a los científicos perfeccionarlas en el transcurso del trabajo", precisó.

Tres acciones clave para terminar con la pandemia



El investigador reiteró que "una gran parte de la población será inmunizada, pero solo con la condición de que se mantengan las medidas de precaución actuales" como el uso de mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos.



En este sentido, Remuzzi hizo énfasis en los factores clave que ayudarán a terminar con la pandemia: "la vacuna, las medidas encomendadas a nuestra responsabilidad y el tiempo". Asimismo, acotó que "el efecto combinado de estas tres acciones hará que el [nuevo] coronavirus se vuelva como un resfriado", algo que según predicciones científicas podría ocurrir en 2024.



No obstante, el experto insistió en que no se puede establecer un plazo específico, pues existen demasiadas variables que se deben tomar en cuenta y muchas cosas que son "imposibles de predecir".



Cuando el medio italiano preguntó qué hace la vacuna si no garantiza la eliminación completa del virus, el médico respondió: "crea anticuerpos, como cualquier otra vacuna. Si los desarrolla, es como enfermarse sin exponer su cuerpo a las consecuencias del mal. Una magia. Ve y explícaselo a la gente que no la quiera".



Finalmente, Remuzzi estimó que la duración de la efectividad de la vacuna será de entre 6 y 8 meses, y que probablemente las personas tendrán que vacunarse cada año, como sucede con la vacuna de la gripe.