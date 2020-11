El Oficial Ejecutivo en Jefe de la NASA, Jim Bridestine, revela que renunciará a su cargo tras mandato del presidente electo Joe Biden

11 de Noviembre - El domingo pasado, Oficial Ejecutivo en Jefe de la NASA, Jim Bridenstine, reveló durante una entrevista con Aviation Week que pretende renunciar cuando el presidente electo Joe Biden tome al mando la presidencia de los Estados Unidos.



El CEO, Jim Bridenstine, aclaró que su decisión no define su posición con respecto al partido político, sino que va de la mano con el éxito de la agencia, ya que "Lo que se necesita es alguien que tenga una relación cercana con el presidente de EE.UU. Alguien en quien confíe la Administración, incluidos la OMB (la Oficina de Gestión y Presupuesto), el Consejo Nacional del Espacio y el Consejo de Seguridad", afirmó el director ejecutivo, Brindestine.



"¿Qué es lo mejor para la NASA como agencia y qué es lo mejor para el programa de exploración [espacial] de Estados Unidos?", dijo. "Sea quien sea el presidente, debe tener a alguien a quien conozca y en quien confíe. Esa persona no voy a ser yo", agregó.



La relación entre director ejecutivo de la NASA, Jim Bridestine, y presidente Donald Trump ha demostrado ser buena, de hecho, a finales del 2017, Jim Bridestine fue nombrado como el administrador de la NASA por el presidente Donald Trump. Jim Bridestine agregó que por los momentos no tiene planes para cuando se haga oficial su renuncia.