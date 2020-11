Ivana ex esposa del presidente Trump dijo "a Donald no le gusta perder, así que va a pelear hasta el final"

Ivana Trump dice que su ex prsidente Donald Trump es un mal perdedor Credito: Agencias

Ivana Trump, ex esposa del derrotado presidente de EEUU, Donald Trump, declaró a través de una entrevista con la revista People que "a Donald no le gusta perder, así que va a pelear, y pelear y pelear. Lo que para muchos se corresponde con los problemas de personalidad narcicista que le achacan al presidente saliente.

La primera esposa de 71 años, dijo: "Sólo quiero que toda esta historia termine, de una manera o de otra. Realmente no me importa". En cuanto a la situación de sus hijos con Trump, Donalito, Eric e Ivanka, la empresaria añadió: "Quiero que puedan vivir vidas normales, no la vida de Washington y todo eso".

Al parecer, miembros de la familia de Trump están tratando de convencerlo de que acepte la derrota, su ex esposa, sin embargo Ivana Trump, dice que eso no sucederá pronto.

"Tiene que salir y declarar que perdió. Pero odia ser un perdedor, de eso estoy segura", continuó Ivana Trump. "Pero si pierde, pierde. Tiene mucho dinero, lugares donde ir, vivir y disfrutar de su vida".

Ivana se separó de Trump en 1992 y desde entonces ha hablado mucho sobre la vida privada del empresario y actual presidente.

En relación al futuro de Trump, Ivana fue muy clara: "Irá a palm Beach a jugar golf y a vivir normalmente". Es la mejor elección que podría hacer. Pero primero tendría que aceptar los hechos. Tiene que salir y declarar que perdió. Pero odia ser un perdedor, eso sí que lo sé con certeza. Pero si pierde, pues pierde. Tiene mucho dinero, puede ir a muchos lugares y disfrutar de su vida".

Por otro lado, el sábado por la noche, CNN informó que Jared Kushner, el yerno del presidente que se desempeñó como asesor principal de Trump desde que asumió el cargo, estaba tratando de convencer a su suegro de que aceptara la derrota.

Casado con Ivanka Trump, con quien comparte tres hijos, Kushner hasta ahora no ha logrado que Trump pronuncie un discurso de concesión.