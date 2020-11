Primer Ministro Británico, Presidente de Francia y Canciller alemana, felicitan a Biden por su victoria electoral

10 de Noviembre - Los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania hablaron con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, este martes, quien aseguró que la transición de poder se llevará a cabo según lo planeado el 20 de enero a pesar de la negativa de Donald Trump a reconocer el resultado de las elecciones.



El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo en Twitter que felicitó a Biden por su victoria electoral.



El apoyo de Johnson al Brexit y la cálida relación con el presidente Donald Trump han hecho que muchos demócratas desconfíen, pero no obstante, fue uno de los primeros líderes europeos en felicitar a Biden en una llamada telefónica.



Johnson invitó a Biden a asistir a la cumbre sobre el cambio climático COP26 en Glasgow el próximo noviembre y dijo que esperaba verlo en la cumbre del G-7 que el Reino Unido organizará en 2021.



El presidente francés Emmanuel Macron, también reveló que había felicitado a Biden por su victoria, durante una llamada telefónica.



Al principio, parecía que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, había entablado una relación cordial con Trump, pero las relaciones se deterioraron rápidamente cuando el líder estadounidense decidió sacar a su país del Acuerdo de París de 2015 por el cambio climático y el histórico acuerdo nuclear con Irán



"Tendremos mucho que hacer juntos para promover prioridades compartidas - clima, salud global, seguridad internacional - y acción multilateral efectiva", agregó.



Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, también estuvo entre los líderes europeos que hablaron con Biden el martes.



Su portavoz dijo en un comunicado que felicitó tanto a Biden como a la vicepresidenta electa, Kamala Harris, por su victoria.



"La Canciller expresó el deseo de una cooperación futura cercana y de confianza", se lee en el comunicado.



"La canciller y el presidente electo coincidieron en que la cooperación transatlántica es de gran importancia en vista de la multitud de desafíos globales", agregó el comunicado.



El presidente electo, Joe Biden, quien habló con los reporteros por primera vez este martes desde su victoria electoral el sábado, describió el hecho de que Trump no reconociera su derrota como una "vergüenza".



Es la crítica más aguda hasta ahora, del presidente entrante al titular, ya que el equipo de Trump se ha negado a comenzar formalmente los preparativos para la transición.



El presidente demócrata en espera, predijo que esta actitud, "no ayudará al legado del presidente" y dijo que independientemente de las acciones de la administración Trump, su planificación para asumir el poder el 20 de enero, continúa según lo programado.



Con información de Associated Press.