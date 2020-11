(VIDEO) Fox News cortó transmisión de la secretaria de prensa de Trump que denunciaba supuesto fraude

10-11-20.-La cadena de televisión Fox News cortó la transmisión de una conferencia de prensa encabezada por la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en la que acusaba sin fundamento a los demócratas de robarle las elecciones presidenciales a Donald Trump.“Está acusando a la otra parte de celebrar el fraude y la votación ilegal. Si no tiene más detalles que lo apoyen, no puedo seguir emitiendo esto”, dijo el presentador Neil Cavuto al interrumpir unas acusaciones que consideró explosivas por parte de McEnany.Fox News ha sido durante estos cuatro años la cadena de televisión más afín a Trump, que la utilizado en reiteradas ocasiones como difusor de entrevistas. Sin embargo, la relación entre ambas partes no pasa por su mejor momento y varios medios han informado de que el presidente se molestó con la cobertura de la noche electoral, especialmente por la concesión de Nevada a su rival Joe Biden.Ni McEnany ni ningún otro miembro del equipo de Trump han ofrecido pruebas del supuesto fraude que llevan días denunciando y que ha llevado al presidente a no reconocer su derrota frente a Biden. El líder republicano ha anunciado una batería de recursos judiciales para tratar de revertir el resultado en varios estados clave.La iniciativa de Fox News no es nueva, puesto que varias cadenas ya cortaron un discurso en el que Trump denunciaba el pasado jueves sus sospechas. Entonces, Fox News fue de las pocas que aguantó la emisión.En este mismo orden de cosas, el fiscal general de los EEUU, William Barr, dio luz verde este lunes a los fiscales federales para investigar las presuntas irregularidades en las elecciones del pasado 3 de noviembre a pesar de que hay pocas pruebas de fraude, al tiempo que les ha instado a no tomar en cuenta aquellas denuncias que sean "extravagantes o descabelladas".