(VIDEO) Perú: Congreso destituye al presidente Vizcarra por "incapadidad moral"

09.11.20 - El Congreso de Perú aprobó este lunes la destitución del presidente de la nación, Martín Vizcarra, tras un debate en el Legislativo que duró más de cuatro horas.



Es acusado de haber recibido sobornos años atrás cuando era gobernador. Una acusación basada en unos testimonios todavía en proceso de investigación, pero que para un Congreso enfrentado al jefe de Estado ha sido suficiente para sacarlo del cargo. La derrota de Vizcarra fue amplia. Hubo 105 votos, de los 130 miembros del Congreso unicameral, a favor de la destitución del presidente, superando con holgura los 87 que se necesitaban. Solamente 19 votaron por salvar al mandatario y hubo cuatro abstenciones. Informó el diario Página 12.



El segundo pedida de destitución se había impulsado en el Congreso por la "incapacidad moral" del presidente peruano, asimismo, la Fiscalía continúa en la investigación contra Vizcarra por un presunto caso de corrupción en la edificación de un hospital cuando éste era gobernador (2011-2014) de la región de Moquegua.



Durante el debate en el Parlamento, el jefe de Estado señaló que no existe ninguna pruebas de las acusaciones en su contra, "no existe prueba fehaciente de delito alguno, y no la habrá, porque no he cobrado soborno alguno", agregó.



Los presuntos delitos por los que es acusado Vizcarra coinciden en el recibimiento de 660.000 dólares de sobornos de dos empresas investigadas por corrupción y vínculos con la multinacional brasileña Odebrecht, el cual realizaron obras de irrigación, y construcción de un centro hospitalario en la región sureña.



Medios peruanos difundieron el pasado domingo contenido del teléfono del exministro de Agricultura, José Hernández (2016-2018), quien es cercano al círculo político de Vizcarra, donde se revelan supuestas conversaciones acerca de la concesión y repartición de obras públicas. No obstante, las autoridades judiciales continúan las investigaciones en aras de esclarecer los hechos.

Presidente interino



En lugar de Vizcarra, el titular del Congreso, Manuel Merino de Lama, ocupará temporalmente la Presidencia, por lo que ha citado a sesión solemne para este martes a las 17H00 (hora local). De esta manera, el congresista será quien lidere dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo.



El expresidente peruano ha señalado que un grupo de congresistas buscaban su democión para gobernar el país y ostentar el poder absoluto, al tiempo que remarcó la posible postergación de las próximas elecciones generales convocadas para el 11 de abril de 2021.



Una encuesta de Ipsos publicada hace unos días revela que el 79 por ciento de la población se oponía a cortar el mandato presidencial en esta coyuntura. Vizcarra tenía una aceptación de entre 54 y 57 por ciento, mientras que su reemplazante tiene una aprobación que apenas está entre 22 y 24 por ciento, según recientes encuestas de Ipsos y del Instituto de Estudios Peruanos, respectivamente.



Ahora a Vizcarra le espera enfrentar las investigaciones de la fiscalía y probablemente los tribunales. El mismo destino de los últimos presidentes peruanos.





Con información de Telesur.