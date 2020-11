(VIDEO) Evo Morales ya se encuentra en Bolivia

09-11-20.-El expresidente Evo Morales retornó este lunes a Bolivia tras un año en el exilio acompañado por cientos de indígenas y militantes de su partido un día después que el economista Luis Arce, tomara las riendas del poder.Morales regresó en la mañana hora local acompañado de quien fue su vicepresidente durante sus casi catorce años en el poder, Álvaro García Linera, y varios exministros de su etapa al frente de Bolivia.Acompañado de su aliado político, el presidente argentino Alberto Fernández, Morales cruzó la frontera entre ambos países.“Te vamos a extrañar”, le dijo Fernández al despedir a Morales antes de cruzar un puente que conecta ambas naciones. “Estoy muy feliz de haberle tendido la mano”, agregó."Hoy es un día importante en mi vida, volver a mi patria que tanto quiero me llena de alegría", afirmó Morales a través de su cuenta en Twitter en la que también agradeció el apoyo recibido del gobierno de Alberto Fernández, presidente de Argentina.Tras haber sido elegido con el 55% de los votos Arce -del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales-, restó importancia a las especulaciones sobre un papel importante en su gobierno para Morales.Los primeros en recibir a Evo fueron representantes del gremio de mineros de ese país, que en medio del puente fronterizo le colocaron al ex presidente un casco como el que usan para trabajar. Luego Morales se despidió de Alberto Fernández con un abrazo e ingresó a su tierra. Lo mismo hizo minutos después su ex vicepresidente, Álvaro García Linera.Tras recorrer más de 1.100 kilómetros y acompañado de cientos de seguidores, llegó hasta la ciudad boliviana de Villazón, donde fue recibido por miles de personas que con una fiesta de banderas, carteles y música organizaron la bienvenida.Morales tiene previsto pernoctar en esta jornada en la localidad andina de Uyuni, para al día siguiente proseguir viaje hasta Orinoca, su localidad natal, y el miércoles llegar a Chimoré, en la zona cocalera donde inició su carrera política y donde sigue siendo presidente de las federaciones de productores de hoja de coca.*Con información de Página12