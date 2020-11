Rusia, China, México y Brasil aún no reconocen el triunfo de Biden

Credito: Web

09-11-20.-El sábado, cuando se confirmó que Joe Biden había logrado ganar los votos necesarios para convertirse en el presidente de Estados Unidos, la mayoría de mandatarios del mundo salieron a reconocer la victoria del demócrata.



Angela Merkel, canciller de Alemania; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson; y por Latinoamérica, casi todos los países, comenzando por Costa Rica, Argentina, Colombia y Chile emitieron declaraciones felicitando a Biden. También varios países de Centroamérica.



El silencio de Vladimir Putin, de Rusia; y Xi Jinping, de China, destapó sospechas. Al igual que el de Andrés Manuel López Obrador, de México, y Jair Bolsonaro, de Brasil. ¿Por qué no reconocen el triunfo del presidente electo?

China y Rusia, en silencio



China, ausente en las felicitaciones internacionales al ganador de las elecciones en Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este lunes que respetará las “prácticas internacionales” cuando se decida a reaccionar ante el resultado de los comicios.



“Estamos al tanto de que el señor Biden ha anunciado que es el ganador de las elecciones, y entendemos que el resultado de las elecciones será decidido de acuerdo a las leyes y procedimientos de Estados Unidos”, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Wang Wenbin



“Sobre la cuestión del comunicado (de felicitación) por parte de China, seguiremos las prácticas internacionales”, apuntó el portavoz.



Aunque China sigue resistiéndose a emitir una valoración oficial de las elecciones en Estados Unidos, la prensa oficial, fuertemente controlada por el Gobierno, sí que ha mostrado cierto optimismo ante la llegada de Biden al poder, de la que esperan cierta mejora en la forma de las relaciones, aunque no tanto en el fondo de las principales cuestiones políticas que dividen a Pekín y Washington.



El Kremlin, por su parte, indicó hoy que Vladimir Putin espera el anuncio del resultado oficial de la presidencial en Estados Unidos para felicitar al vencedor, ya que la victoria del demócrata Joe Biden es cuestionada por Donald Trump.



“Estimamos que es correcto esperar los resultados oficiales de las elecciones que tuvieron lugar. Quiero recordar que el presidente Putin dijo en varias ocasiones que respetará la elección del pueblo estadounidense sea cual sea”, afirmó a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.



Putin había felicitado a Donald Trump por su victoria en 2016 un poco más de un hora después de que las proyecciones de los medios estadounidenses lo dieran ganador. Peskov dijo que en “aquella época no hubo cuestionamiento judicial” del resultado.



México, el vecino silencioso



Otro silencio polémico ha sido el del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pues la relación entre México y EE. UU. pasa por temas muy importante debido a la vecindad: migración, economía el tratado comercial (T-MEC), seguridad, narcotráfico, entre otros asuntos.



Congresistas estadounidenses y políticos de la oposición mexicana manifestaron su indignación tras la negativa del Gobierno mexicano de reconocer a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos por ahora.



“Esto representa un asombroso fracaso diplomático del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un momento en el que la entrante Administración Biden busca una nueva era de amistad y cooperación”, expresó Joaquín Castro, líder del Caucus Hispano en el Congreso de Estados Unidos.



López Obrador rechazó el sábado reconocer a Biden como presidente electo hasta “que se resuelvan todos los asuntos legales” de la elección, al citar el presunto fraude electoral que padeció en 2006.



“Nosotros padecimos mucho de las cargadas, de cuando nos robaron una de las veces la presidencia, y todavía no se terminaban de contar los votos y ya algunos Gobiernos extranjeros estaban reconociendo a los que se declararon ganadores, eso fue lo que pasó en el 2006”, dijo el gobernante mexicano.



“AMLO no se mide, ya hasta el señor Maduro felicitó a Biden. Ya estar peor que eso es de risa”, tuiteó Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado mexicano.



El presidente izquierdista, quien tachaba de “racista” a Trump en campaña y ahora ha moderado su discurso, revivió las críticas de los políticos de oposición que lo acusan de apoyar la reelección de Trump con su viaje a Washington en julio pasado.



“Hoy López Obrador se niega a felicitar a Joe Biden por su entreguismo con Donald Trump. ¡Los populismos son derrotables! En el 2021 le ganaremos al populismo mexicano”, opinó Jesús Zambrano, presidente del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).



¿Y Jair Bolsonaro?



Bolsonaro, quien ha declarado abiertamente su admiración por Tump, a quien ve como una suerte de modelo político, protagonizó la noche de este sábado un directo en Facebook en el que abordó asuntos locales, pero no hizo ninguna mención al proceso electoral que concluyó en la derrota de su aliado.



Pese a expresar su preferencia por Trump, Bolsonaro señaló esta semana que el actual presidente de Estados Unidos “no es la persona más importante del mundo” y aclaró que “Brasil seguirá siendo Brasil” y mantendrá su tradición de “no interferencia” en los procesos internos de otros países.



Aún así, insistió en sus críticas a Biden, quien ha puesto en tela de juicio las agresivas políticas de Bolsonaro para el medioambiente y en particular para la región amazónica, que, desde que el líder de la ultraderecha brasileña está en el poder, ha sufrido los peores incendios y una deforestación récord en varias décadas.



Quien también se pronunció hoy en Brasil fue el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, el más férreo opositor de Bolsonaro en el campo conservador, y quien mandó una carta a Biden para expresar su deseo de “estrechar lazos entre nuestras sociedades”.