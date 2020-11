(VIDEO) Trump se niega a entregar la presidencia de Estados Unidos

09.11.20 - El presidente Donald Trump mantiene hoy su negativa a entregar la Casa Blanca pese a la anunciada victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre.

Mientras tanto el país ya superó los 10 millones de casos confirmado de Covid-19 y Biden no se quedó quieto al anunciar para este lunes el nombramiento de un comité de expertos de 12 miembros dirigido a combatir la pandemia de coronavirus.



Según fuentes cercanas al candidato demócrata citadas por la cadena CNN esa comisión estará dirigida por tres copresidentes: el exdirector de salud pública Vivek Murthy, el excomisario de Alimentación y Medicamentos David Kessler y la profesora de la Universidad de Yale Marcella Nunez-Smith.



Biden muestra con esto su disposición a enfrentar los retos planteados por Trump que trata de ignorar e impugnar los resultados en las urnas.



Esta aproximación a un asunto que puso en evidencia de la incompetencia del actual mandatario y que analistas consideraron determinante en la inclinación del voto por el demócrata, contrasta con los posibles nombramientos de su gobierno, ya que no se espera que haya nombres hasta dentro de varias semanas, según las fuentes consultadas por CNN.



Los análisis explican que ese proceso podría dilatarse hasta que se sepa con seguridad si el Partido Republicano sigue controlando el Senado, luego de escaños pendientes en Georgia, dos, que pudieran dar mayoría a los demócratas en ese foro.



En cualquier caso cualquier cambio de política con respecto al coronavirus tendrá que esperar al 20 de enero, la fecha formal de toma de posesión del nuevo presidente.



Mientras, aun se esperan acontecimientos perturbadores en el país, luego de una campaña presidencial agotadora y divisiva, pero la elección y el proceso de recuento de votos todavía no terminó y Trump insiste en que le robaron el resultado de la justa.



Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris dicen que hoy seguirán adelante con los planes de transición aunque el presidente republicano impugna el recuento de votos en los tribunales y retiene una concesión de derrota.



La situación se torna más compleja cuando trascendidos indican que la jefa de la Administración de Servicios Generales Emily Murphy no tiene planes inmediatos de ceder espacio de oficina federal y recursos al equipo de Biden para la transición.