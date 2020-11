Kamala Harris, primera mujer vicepresidenta de EEUU, es negra e hija de inmigrantes

8 de Noviembre - Kamala Harris, la primera mujer en ocupar el cargo de Vicepresidenta de EE.UU., Kamala, nacida en Estados Unidos, es negra e hija de inmigrantes, madre de la India y padre de Jamaica.



Sus padres, Donald Harris y Shyamala Gopalan, se conocieron en Berkley, universidad de California, donde él era estudiante de postgrado y ella era una científica de la India. Procedían de ambas colonias británicas.



“No estoy tratando de reestructurar la sociedad”, dijo Kamala en el verano pasado. “Solo estoy tratando de solucionar los problemas que despiertan a la gente a media noche”.



Kamala de 55 años, nació en Octubre de 1964 en Oakland, California, se graduó en Economía en la conocida Universidad Howard, en Washington. Fue la primera mujer fiscal del distrito de San Francisco y la primera mujer no blanca en ser elegida fiscal general de California (fue electa en 2010 y reelecta cuatro años después).



Se convirtió en la segunda mujer afroamericana y la primera surasiática americana en ser electa al Senado (2016), donde impulsó reformas al sistema de salud, la prohibición de las armas de asalto y una reforma. Antes de ganar su escaño en la Cámara Alta del Congreso estadounidense en 2016, ya se ha granjeado la fama de ser especialmente dura tanto desde la Fiscalía como en sus intervenciones inquisitivas en las audiencias del Senado.



“Romper barreras implica romper cosas. Y cuando rompes cosas, es posible que te cortes. Podrías sangrar. Puede que sea doloroso. Y valdrá la pena, todas y cada una de las veces”, dijo Harris en una entrevista con EFE, en octubre.



La vicepresidenta electa de EE.UU., Kamala Harris, celebró este sábado su elección como primera mujer que llega a la Casa Blanca en la historia del país y prometió romper barreras para que otras mujeres puedan llegar a ese cargo.



En un emotivo discurso de victoria en Wilmington (Delaware), Harris agradeció a los estadounidenses haber votado por "la esperanza, la unidad, la decencia, la ciencia y la verdad", para dar pie a "un nuevo día" en el país.



"Aunque puede que yo vaya a ser la primera mujer en este cargo, no seré la última. Porque cada niña pequeña que nos está viendo esta noche ve que este es un país de posibilidades", afirmó Harris.



Vestida de blanco, como las sufragistas, el mismo año en el que se cumplió el centenario del derecho de las mujeres a votar en Estados Unidos, Harris aseguró que no habría llegado a donde está si no fuera por esas activistas, y por las millones de estadounidenses que participaron en las elecciones este año.



También homenajeó a las "generaciones de mujeres, mujeres negras, asiáticas, blancas, latinas y nativas estadounidenses de toda la historia, que han abierto el camino para el momento de esta noche". "Mujeres que lucharon y sacrificaron tanto por la igualdad, la libertad y la justicia para todos, incluidas las mujeres negras, a las que a menudo no se tiene en cuenta, pero que a menudo demuestran que son la columna vertebral de nuestra democracia", agregó.



Además, Harris tuvo un mensaje para todos los niños del país, independientemente de su género: "Sueñen con ambición, lideren con convicción, y atrévanse a mirarse a sí mismos de una forma en la que otros no les han visto, simplemente porque nunca lo han visto antes.



"Soy la primera vicepresidenta de EE.UU., pero no seré la última", aseguró Harris.



La aún senadora demócrata por California dio su discurso justo antes de la intervención del presidente electo de EE.UU., Joe Biden, y le agradeció el haber "tenido la audacia" de "elegir a una mujer como su vicepresidenta".



"Intentaré ser la vicepresidenta que Joe Biden fue para el presidente (Barack) Obama: leal, honesta y preparada, despertándome cada día pensando en ustedes y sus familias", garantizó.



Harris se comprometió a trabajar "para salvar vidas y derrotar la pandemia", para reconstruir la economía y combatir la crisis climática, y para "eliminar de raíz el racismo sistémico en el sistema de justicia y la sociedad" del país, un clamor de las protestas de este año en Estados Unidos.





























