(VIDEO) EEUU: Analista político Van Jones rompe en llanto ante las cámaras por triunfo de Biden y derrota de Trump

Van Jones, analista y ancla del canal de noticias CNN rompió en llanto, el día de hoy, mientras comentaba la victoria del candidato demócrata Joe Biden. Entre lágrimas mencionó la alegría y alivio que significaba para los musulmanes, no tener a un presidente que no los quiere acá; los inmigrantes que no tendrán que ver a un presidente feliz por deportar a los "dreamers" (caso DACA), así como una reivindicación para los que sufren por no "poder respirar", porque según Jones no sólo fue el caso de George Floyd, "era mucha gente que no podía respirar".

El comentarista afroestadounidense detalló como era cada vez mas notorio el racismo al entrar en centros comerciales, tiendas y ver la actitud cada vez mas agresiva hacia ellos. Por otra parte añadió que era un momento para obtener paz y tener la oportunidad de recomenzar. También en franca alusión a Trump, dijo "Es más fácil hacer las cosas por la vía más barata, y salirte con la tuya, pero eventualmente pagas por ello". Añadió "Es un buen día para este páis, lo siento por las personas que perdieron, este no es un buen día para ellos, pero para muchísima gente es un buen día" culminó el analista.