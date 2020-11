Trump insiste en su presunta victoria: "Gané esta elección, por mucho"

07-11-20.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter en medio de la recta final del conteo de votos en el marco de las elecciones presidenciales que se realizan en el país norteamericano y cuyo conteo de votos aún no ha finalizado.A través de Twitter, el mandatario aseguró que "¡gané esta elección, por mucho!", cuando aún no se ha oficializado tal resultado de los comicios.Y es que, hasta la redacción de este artículo, medios como New York Times y Washington Post reportan que la principal carta para quedarse con el sillón en la Casa Blanca, es el candidato demócrata Joe Biden con 253 votos electorales; mientras que Trump alcanza los 214 (se necesitan 270 votos electorales para asegurarse ser electo).Otros medios, como FOX Newsw, reportan una ventaja de 264 para Biden, mientras que Trump se estaca en 214.El denominado "número mágico" es 270 y el primer candidato que logre llegar a esa barrera será proclamado como presidente de los Estados Unidos.Pese a lo anterior, Trump decidió salir al paso de las elecciones y asegura que ya ganó las elecciones.Antes, Trump había vuelto a insistir con las denuncias de fraude y anunció que habrá una conferencia de prensa de su equipo de abogados en un hotel de Filadelfia, Pensilvania, uno de los estados disputados."Decenas de miles de votos se recibieron ilegalmente después de las 20 el martes, día de las elecciones, cambiando total y fácilmente los resultados en Pensilvania y algunos otros pequeños estados", escribió en su cuenta de Twitter el candidato republicano.Al respecto, la propia red social incluyó un mensaje de advertencia en el tuit del mandatario, indicando que el conteo de votos no se ha cerrado.De igual forma, sus dichos fueron replicados en Facebook, donde también se colocó una advertencia a los posibles lectores, señalando que el conteo aún no finaliza.