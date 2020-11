(VIDEOS) El día que Trump conoció al imperialismo: medios estadounidenses cortaron su alocución y lo descalificaron

06.11.20 - En la noche del jueves 5 de noviembre el presidente estadounidense Donald Trump evidenció cómo la gran maquinaria comunicacional imperialista le dio la espalda. Mientras hablaba, varias cadenas de televisión interrumpieron su transmisión por considerar que el discurso del magnate «propiciaba» la desinformación, adempás la mayoría colocó de inmediato analistas y periodistas a descalificar frontalmente al todavía jefe de Estado.

Ocurrió en momentos en que el mandatario insistía con sus denuncias de fraude, particularmente cuando habló de "votos legales" e "ilegales", en referencia a los que se emitieron por correspondencia.

MSNBC, NBC News y ABC News interrumpieron la transmisión en directo. El presentador, Brian Williams, de MSNBC, cortó el monólogo de Trump y dijo: «Bueno, aquí estamos nuevamente en la posición inusual de (tener que) no solo interrumpir al presidente de Estados Unidos, sino también corregir al presidente de Estados Unidos».

La CNN, que mantuvo largos entredichos con Trump, emitió totalmente lo que acabó no siendo una rueda una rueda de prensa, pero al volver la transmisión al piso, su presentador Jake Tapper criticó: «¡Qué noche más triste para Estados Unidos ver a su presidente (…) acusar falsamente a la gente de intentar robarse las elecciones¡», señaló.

Lo mismo hizo Fox News, el canal informativo referente del Partido Republicano. Una vez terminada la conferencia, desmintió las palabras de Trump. La ruptura dentro de ese canal se está haciendo más profunda: «No hemos visto nada que constituya un fraude o un abuso del sistema», decía el corresponsal de la Casa Blanca, John Roberts.

La diferencia de criterio en la programación de Fox News refleja la tensión informativa que se vive entre los periodistas de una empresa que tiene que decidir entre seguir apoyando la deriva del discurso de Trump o la verificación de sus acusaciones contra el sistema electoral.

Lo mismo hacía David Muir, el conductor del informativo más seguido del país con 8 millones de espectadores diarios. «Simplemente no se ha presentado evidencia en ninguno de estos estados de que existan votos ilegales», dijo por ABC.

La CBS, tercera en audiencia, arrancaba una verificación de datos mientras Trump terminaba su discurso y desmintió todas las acusaciones de «fraude» y «corrupción del sistema».

Más contundentes fueron los servicios informativos de la radio pública estadounidense, la NPR: «Trump de nuevo reclamó falsamente la victoria en las elecciones de 2020. No ha ganado. Los votos se siguen contando».

«Trump ha dicho sin pruebas que la elección ha sido corrupta y fraudulenta», publicaba Nicole Carroll, la editora de USA Today, uno de los diarios generalistas más leídos de Estados Unidos. The Washington Post, The New York Times y Los Ángeles Times también desmintieron al presidente.

Se trata de los mismos medios de comunicación que nunca realizaron mayor esfuerzo para denunciar el evidente fraude judicial cometido para robar las elecciones al demócrata Al Gore en el año 2000, cuando luego de un evidente fraude, la Corte Supremo decidió declarar como ganador al republicano George W. Bush.