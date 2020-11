Elecciones EEUU: La OEA "no ve graves irregularidades"

06.11.20 - La Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) para las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EE.UU.) informó este viernes mediante un informe preliminar que “no ha observado directamente irregularidades graves que pongan en duda los resultados” que hasta el momento dan como favorito al exvicepresidente y demócrata Joe Biden con 264 votos electorales de 270 que necesita para alcanzar la Presidencia.



En su informe preliminar, la misión indicó un registró que en los días siguientes a la votación un candidato - al que no mencionó - realizó declaraciones sobre la credibilidad del proceso.



El texto describe las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el supuesto "robo" de los comicios y las califica como “calumnias”, al tiempo que aclara que “los observadores de la OEA desplegados en los estados de Míchigan y Georgia no presenciaron cualquiera de las irregularidades" mencionadas.



La OEA reconoció el derecho “de todos los partidos contendientes en una elección, a buscar reparación ante las autoridades legales competentes cuando crean que han sido agraviados”, sin embargo, precisó que los candidatos deben ser responsables “al presentar y argumentar reclamos legítimos ante los tribunales, no especulaciones infundadas o dañinas en los medios públicos”.



Respecto al cuestionamiento sobre el voto postal, la Misión resaltó que “la Comisión no partidista de Reforma Electoral Federal (Carter-Baker Comisión) encontró que las salvaguardas para la integridad de la boleta electoral están en su lugar y cumplen con las normas. Existen mecanismos de verificación para confirmar o disipar dudas sobre el voto por correo”.



El informe preliminar de la OEA contrasta con las recientes declaraciones del mandatario estadounidense quien en reiteradas ocasiones, desde que se inició el conteo de los votos, ha denunciado un supuesto fraude y ha cuestionado la integridad de las elecciones, sobre todo, del voto por correo postal.



Asimismo, la misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) criticó a los señalamientos de Trump como “acusaciones infundadas” que “dañan la confianza” de las instituciones.



La misión de observación de la OEA en EE.UU. estuvo liderada por su secretario general, Luis Almagro, y otros 28 expertos de 13 países.



Almagro fue fotografiado el martes con un chaleco beige con el logo de la OEA y una credencial colgada al cuello inspeccionando un local de votación en Maryland.



