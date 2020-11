(VIDEO) Bernie Sanders predijo en Octubre lo que haría Trump en los estados de Pennsylvania, Michigan y Wisconsin

05-11-20.-El senador demócrata Bernie Sanders, quien fue precandidato a la Presidencia de Estados Unidos, volvió a ser noticia este miércoles en los medios del mundo y las redes sociales por una declaración que realizó el pasado 23 de octubre y que anticipó la compleja situación que está viviendo el país por el lento conteo de votos en algunos estados y la polémica reacción del mandatario Donald Trump ante el resultado de las elecciones.“Mi opinión es que cada voto debe ser contado. Por razones que no tengo tiempo de abordar esta noche, sospecho que tendremos una situación en estados como Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, donde se recibirán grandes cantidades de votos por correo. A diferencia de estados como Florida o Vermont, ellos no son capaces, por malas razones, de empezar a procesar esas papeletas hasta el día de las elecciones, cuando los centros cierren. Eso significa que tendrás estados lidiando con quizás millones de votos por correo", explicó Sanders durante una emisión del programa televisivo de Jimmy Fallon en la cadena NBC hace dos semanas.Y continuó: "He aquí mi preocupación: lo que muestran las encuestas y lo que los estudios han mostrado es que, por la razón que sea, es más probable que los demócratas utilicen el voto por correo. Es más probable que los republicanos vayan a las urnas el día de las elecciones. Es probable que los primeros votos que se cuenten sean los de las personas que fueron el día de las elecciones, que serán republicanos.Efectivamente, Trump ya se ha declarado ganador de las elecciones. "En mi opinión, ya hemos ganado", dijo el candidato republicano. Y a continuación, tal como predijo Sanders, trató de establecer que hay intentos de "fraude" en las elecciones.Siguiendo esta particular lógica, Trump anunció que acudirá a la Corte Suprema del país para pedir que se detenga el recuento de los votos. "No queremos que hallen ningunas papeletas a las 04:00 de la mañana y las agreguen a la lista", indicó.