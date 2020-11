(VIDEOS) Récord: Con más de 100 mil casos en un día EEUU marca la mayor cifra de contagios para país alguno por Covid-19

05.11.20 - Estados Unidos registró más de 100 mil nuevos casos de coronavirus en un día por primera vez, según datos conocidos este miércoles en medio de la tensión electoral.El país, que lidera las estadísticas mundiales de la pandemia, rompió este miércoles, un día después de la jornada electoral, el récord de contagios diarios, al totalizar 104 mil 4 casos, según el diario The Washington Post.De acuerdo con el medio, la nación rompió el récord establecido el pasado 30 de octubre, cuando se registraron 98.583 contagios.Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33 mil 556. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 24 mil 34 personas.A Nueva York le siguen en número de muertos Texas (18 mil 769); California (17 mil 804), Florida (16 mil 922) y Nueva Jersey (16 mil 391).Otros estados con un gran número de muertos son Illinois (10 mil 216), Massachusetts (10 mil 62), Pensilvania (8 mil 878), Georgia (8 mil 72) o Michigan (7.782).En cuanto a contagios, Texas suma 959 mil 410, le sigue California con 950 mil 388, tercero es Florida con 821 mil 123 y Nueva York es cuarto con 513 mil 689.Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandemia y hasta la fecha ha contabilizado 9.486.677 infecciones, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. Más de 233.700 personas fallecieron a causa de la enfermedad, mientras que más de 3,7 millones lograron recuperarse.El doctor Antony Fauci lo había pronosticadoEl Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos ya en el mes de junio había pronosticado que la nación norteamericana podría llegar a sumar 100 mil contagios diarios si no se toman las medidas de salud adecuadas para contener la pandemia.Con información de agencias.