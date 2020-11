Elecciones EEUU: Tribunal ordena la búsqueda por el extravío de votos anticipados

Organizaciones y movimientos defensores de los derechos civiles denunciaron la desaparición de votos anticipados a través de los servisios postales de EEUU, lo que llevó a un tribula federal realizar una inspección exhaustiva en las instalaciones de correos que hayan quedado rezagados o extraviados para ser incorporados y contarlos inmediatamente.

Una de estas organizaciones, the National Association for the Advancement of Colored People, en español, la Asociación Nacioanal para el Avance de la Gente de Color (NAACP) realizó esta denuncia debido a reportes que indicaban la posible expoliación o desaparición de votos, cuando en EEUU, por primera vez en la historia moderna se han moviliado mas de 100 millones de votos por vía postal, a raíz de la pandemia del covid-19, así como por la alta participación de minorías que se hicieron presente de manera contundente ante esta contienda electoral.

Ante esta situación un tribunal federal estadounidense ordenó una inspección detallada de los centros del Servicio Postal en distintos estados del país en la pesquiza de votos por correo.

Estado como Florida, Míchigan, Pensilvania, Georgia, Wisconsin y Carolina del Sur están siendo objeto de la búsqueda de estos votos y que son considerados importantes para definir quien será el nuevo presidente de EEUU.