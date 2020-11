(VIDEOS) Elecciones EEUU: Aún sin conocer resultados definitivos Trump habla de fraude declarándose ganador

04.11.20 - Estados Unidos amaneció hoy sin conocer quien estará al comando del país en los próximos cuatro años, algo que debe decir el conteo de los votos anticipados o por correo.Jornada electoral histórica en EEUU. 231 millones de ciudadanos han acudido a las urnas para determinar quién será el inquilino de la Casa Blanca los próximos cuatro años, aunque muchos de ellos ya han emitido su voto por adelantado. Las encuestas daban como favorito al candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, pero como ocurriera en 2016, el republicano Donald Trump espera obtener más apoyos de los que prevén los sondeos y así retener la presidencia."Hemos ganado las elecciones", ha asegurado el presidente norteamericano, en una comparecencia ante la prensa cuando todavía no se ha cerrado el recuento en la mayoría de los estados bisagra, los territorios en los que finalmente se decide la victoria en el Colegio Electoral, que elige en última instancia el ganador de las presidenciales.El presidente Donald Trump anunció que llevará al Tribunal Supremo el recuento de los votos por correo. Compareció en la Casa Blanca rodeado por su familia, amigos y acólitos, que se hacinaban sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad, tratando de presentarse como el vencedor de la noche electoral, desgranando datos de estados que le son favorables.Entrada la madrugada la cadena de televisión CNN daba un resultado muy cerrado en varios estados, incluido Arizona, donde el demócrata Joe Biden aventajaba al presidente Donald Trump por 53,1 por ciento contra 45,6 por ciento cuando se escrutó el 75 por ciento del sufragio.Al mismo tiempo Biden pidió paciencia a sus seguidores y dijo estar convencido que está en el camino de ganar la elección ante el republicano Donald Trump.Aunque tres estados, Florida, Carolina del Norte y Ohio, dieron resultados favorables a Trump la noche del martes, los computos generales, en algunos casos, no se sabrán en varias demarcaciones incluso hasta el viernes, en especial por la avalancha de boletas por correo registrada en estos comicios.Los estadounidenses podrían enfrentar un día de espera para saber quién será el presidente electo - especialmente si se trata de Pensilvania, donde no sabrán los resultados hasta por lo menos el viernes, indicaron los expertos y funcionarios electorales.La mayoría de estas regiones claves - excepto Pennsylvania, Wisconsin y la mayor parte de Michigan - ya procesan boletas de ausentes, lo que ayuda a acelerar el conteo.Algunos funcionarios estatales de Arizona, Georgia, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Ohio, Pennsylvania, Texas y Wisconsin, escalonaron los resultados hasta el viernes, especialmente a causa de la contabilidad del voto anticipado y por correo.Esta madrugada, la cadena CNN daba ventaja a Biden en los votos al Colegio Electoral de 215 contra 171 de Trump, de los 270 necesarios para proclamar un vencedor.Con información de Prensa Latina.