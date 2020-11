Maradona será operado del cerebro este martes

3 de Noviembre - La leyenda del fútbol y actual técnico de gimnasia y esgrima, Diego Armando Maradona, será operado este martes. Se detectó que tiene un hematoma subdural. Se trata de un coágulo que tiene entre el cráneo y la base del cerebro que supuestamente se le produjo por un golpe del que no se tiene referencias.



El hematoma subdural crónico (HSC) es una acumulación de sangre y de productos de la descomposición de la misma, de origen venoso, que se acumula lentamente entre la duramadre y la aracnoides. La sangre se filtra de las venas formando una bolsa que sobresale y hace presión sobre el cerebro. Si la bolsa es lo suficientemente grande, puede lesionar o desgarrar el tejido cerebral cercano, lo que puede dañar el cerebro. Hay casos donde la cantidad de sangre no es lo suficientemente significativa, y se los denomina laminares, que son de mejor pronóstico.



Maradona que estaba mal en las últimas semanas, pero su situación empeoró el día previo a su cumpleaños Nº 60. Maradona tenía un malestar anímico, no tenía ganas de nada, le costaba pararse de la cama, comía poco y estaba anémico. El pronóstico del cuadro que presenta el astro, no es muy bueno, debido a sus antecedentes de adicción a las drogas y al alcohol. Si todo sale bien, Maradona podría recibir el alta médica entre 48 y 72 horas, lo habitual para este tipo de intervenciones. Si todo sale bien, Maradona podría recibir el alta médica entre 48 y 72 horas, que es lo habitual en este tipo de operaciones.



